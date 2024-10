Rifiuti, Pd Santa Maria a Monte: "Tasse aumentano, servizi diminuiscono"

"Mentre in queste settimane i cittadini del nostro comune stanno ricevendo gli avvisi di pagamento del saldo della TARI 2023, che hanno messo nero su bianco gli aumenti della tassa sulla spazzatura decisi per il secondo anno consecutivo da questa amministrazione, che già in precedenza erano stati denunciati dal nostro partito sia in fase consiliare che mezzo stampa, apprendiamo da un comunicato stampa della maggioranza, che il prossimo anno arriverà un’altra beffa: nel consueto KIT annuale distribuito dal comune i cittadini non riceveranno più né i sacchi per la raccolta dell’organico né i sacchi per la raccolta della plastica". Così in una nota il Pd di Santa Maria a Monte.

"Diventa difficile credere alle parole della Sindaca quando scrive che "l’obiettivo rimane quello di migliorare il servizio" se nel frattempo se ne toglie uno. Oramai è ben evidente che questa amministrazione invece di migliorare la vita e il benessere dei cittadini e dei servizi offerti sceglie una strada totalmente opposta, ovvero quella di tagliare i servizi.

A questo punto, visto il taglio sul servizio e il costo di acquisto dei sacchetti che andrà a gravare su ogni singola famiglia, ci aspettiamo che nel 2025 le tariffe vengano opportunamente diminuite. Il comune - concludono dal Partito Democratico di Santa Maria a Monte - risulta ogni giorno sempre più abbandonato a sé stesso, erba alta che continua a non essere tagliata come si deve in quasi tutte le strade, strade che via via si riempiono sempre di più di buche, lavori senza fine nel centro storico, e adesso, pure il taglio sui sacchi della spazzatura. Quanto ancora dovranno sopportare i nostri cittadini le scelte sbagliate e un’assenza adeguata di gestione degli "affari quotidiani" di questa amministrazione?"

Fonte: Pd Santa Maria a Monte

