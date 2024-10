Spazzamento strade, rivoluzione a Santa Croce: cambiano orari e giorni

Scatta la rivoluzione degli orari e i giorni di spazzamento sulle strade santacrocesi. L' assessore Boldrini spiega “Queste modifiche apportate dopo vari incontri con la Geofor saranno temporanee in quanto è un ripiego in via urgente per fare in modo che Geofor riesca a fare le strade agli orari stabiliti e riuscire a pulire tutte le strade come da contratto, cosa che da anni purtroppo non veniva più fatto. “Le modifiche riguarderanno circa una quarantina di strade – continua Boldrini - dove per garantire un servizio migliore sono stati modificati gli orari e in alcuni casi anche i giorni in cui viene effettuato il servizio. Geofor per implementare il servizio in quelle strade che prima non venivano spazzate, ha ritenuto di dover effettuare lo spazzamento anche il sabato, il tutto come riportato nell'ordinanza emessa dalla polizia municipale. Per informare il cittadino delle nuove cadenze di spazzamento sulle strade, la dove modificato, abbiamo chiesto a Geofor di applicare sui cartelli della segnaletica verticale nuovi adesivi che riportano il giorno e l'ora in cui la strada deve essere libera da automobili per consentire l'intervento di pulizia”.

“In pratica – continua l'assessore all'ambiente - non cambia niente in termini di numero di passaggi della spazzatrice, ma in alcune strade possono cambiare il giorno e l'ora dello spazzamento, quindi il periodo in cui le automobili non possono sostare negli stalli per la sosta di quella strada o comunque lungo la strada. Per tanto tutti i cittadini sono invitati a prendere visione della nuova segnaletica, che se ricade in una delle strade interessate potrebbe essere stata modificata nella ultime ore. Il problema infatti potrebbe essere rappresentato dal fatto che se la spazzatrice trova gli stalli ingombrati dalle automobili, potrebbe rendersi necessario non solo la multa per l'automobilista, ma anche la rimozione del veicolo se l'intralcio creato è particolarmente fastidioso”. “Nei primi 15 giorni, l'automobilista troverà un' avviso bonario, che – merita ricordarlo continua Boldrini – non è una multa, ma è solo una comunicazione per richiamare la sua attenzione. Trascorso il primo periodo per dare modo ai cittadini di abituarsi al nuovo calendario della spazzatrice , la polizia municipale sarà costretta a prendere i dovuti provvedimenti. Quindi ci raccomandiamo a tutti di prestare la massima attenzione ai pannelli della segnaletica che indicano i giorni e gli orari di spazzamento della strada. Stiamo lavorando con Geofor a un nuovo programma sullo spazzamento delle strade per rendere il servizio ancora piu' efficace nell'ottica di migliorare ancora di piu' il decoro della nostra cittadina. Sul sito del comune potete trovare le modifiche apportate al calendario della spazzatrice e per qualsiasi informazione o chiarimenti in merito potrete contattare il Comune di Santa Croce Sull' Arno - Ufficio Ambiente” .

Fonte: Comune di Santa Croce sull'Arno

