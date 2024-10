"Una piazza di libri", a Incisa due giorni di iniziative per promuovere la lettura

Sabato 26 e domenica 27 ottobre la Biblioteca comunale Gilberto Rovai ospiterà la quinta edizione della rassegna “Una piazza di libri”, pensata per favorire e diffondere la lettura in tutte le generazioni.

Alle ore 17 di sabato si inizia con “Belli, nuovissimi, imperdibili!”, la mostra dei nuovi libri disponibili al prestito. A seguire, alle ore 18:00, all’interno degli eventi di “Aspettando Autumnia”, si terrà la presentazione del libro “Ha sempre fatto caldo! E altre comode bugie sul cambiamento climatico” (Aboca Edizioni, 2024) assieme all’autore Giulio Betti, meteorologo e climatologo presso l’Istituto di Biometeorologia del CNR e il Consorzio LaMMA. Il libro mette ordine, in maniera scientificamente ortodossa ma con un linguaggio semplice (e molto spesso divertente), al caos e alle banalizzazioni che hanno svilito il dibattito pubblico sul cambiamento climatico. Ingresso libero fino a esaurimento posti.

Domenica, dalle ore 10:00, il via al workshop di scrittura creativa con Elena Panzera dal titolo “Allenare la scrittura” che si terrà in due sessioni tra mattino (10-13) e pomeriggio (14:30-18). Questo nuovo appuntamento sarà dedicato a tutto ciò che serve per scrivere indipendentemente dal talento, ossia le buone abitudini di scrittura: la costanza, la pianificazione del lavoro, la fiducia nel processo, la sospensione del giudizio, la resistenza. La seconda parte, si concentrerà sui dialoghi, l’individuazione del tema e la tensione narrativa. Il tutto, naturalmente, sempre accompagnato da esercitazioni pratiche. Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.comunefiv.it (iscrizioni aperte dalle ore 12 di venerdì 18 ottobre).

Alle ore 10:30, tra gli eventi di “Aspettando Autumnia”, torna in una nuova versione autunnale l’appuntamento con “La stagione dei profumi”, il laboratorio olfattivo per bambine e bambini, a cura delle Biblioteche di Figline e Incisa Valdarno. Dedicato alla fascia di età tra i 6 e gli 11 anni. Posti limitati, prenotazione obbligatoria su www.comunefiv.it

“Sarà la seconda edizione di ‘Una piazza di libri’ ospitata nella nuova sede della Biblioteca Rovai – spiega l’assessore alla cultura Dario Picchioni – Come sempre sarà un momento che permetterà di avvicinare diverse generazioni alla Biblioteca, dai più piccoli coi laboratori ai più grandi con le presentazioni e molto altro, confermando ancora una volta quello che è il nostro concetto di spazio aperto e inclusivo per tutta la comunità, in cui vivere la cultura a 360 gradi. Vediamo le nostre biblioteche come veri spazi di aggregazione, in cui si costruisce l’infrastruttura immateriale che rappresenta la più grande garanzia per una comunità che mette la qualità della vita al centro delle proprie attenzioni. Un’occasione quindi per continuare a investire nella creazione di nuovi utenti e ad innovare il rapporto tra biblioteche e territorio”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa Valdarno

