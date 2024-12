Mostre e eventi a Figline e Incisa per le Feste

Il concerto di violoncello e arpa ed altri eventi a Figline e Incisa con le iniziative natalizie che proseguono sul territorio.

Un evento che avvicina il mondo dei bimbi a quello degli anziani in occasione delle feste natalizie è l'obiettivo dell'evento "Adotta un nonno 3" a cura della Compagnia delle Contrade Figlinesi con il patrocinio del Comune di Figline e Incisa Valdarno.

Si tratta di una mostra composta da 114 disegni, realizzati e donati da altrettanti bambini delle scuole primarie dell'Istituto comprensivo di Figline. I disegni rimarranno esposti all'Asp Martelli fino all'Epifania.

La Mostra è visitabile gratuitamente tutti i giorni nei seguenti orari: 10.30-12.00/15.30-18.00

Continua inoltre, nella Galleria FIAF in via Roma 2 a Figline (sede del Circolo fotografico Arno), anche la mostra fotografica "Portatori di zolfo" di Giulio Montini. L’esposizione è a cura del Circolo Fotografico Arno e rimarrà aperta fino al 18 gennaio nei seguenti orari: il martedì e giovedì dalle ore 15 alle ore 17, e il venerdì dalle 21 alle 23. Per ulteriori informazioni: info@arnofoto.it

Anche a Palazzo Pretorio, prosegue la mostra (a cura di Comune e Sistema Museale del Chianti e del Valdarno Fiorentino) dedicata allo studioso, narratore e storico dell’arte Magherini Graziani, nel centenario della sua scomparsa, attraverso le sue opere, i suoi studi e la sua rete di amicizie e collaborazioni culturali figlinesi (da Stanislao Morelli e Ugo Frittelli, a Bianco Bianchi). Esposti fino al 26 gennaio un suo ritratto inedito, realizzato dal pittore Egisto Sarri, insieme a fotografie, documenti e pubblicazioni legati ai luoghi a lui più cari, sia in Valdarno che a Città di Castello, la sua città di adozione. Ecco gli orari di apertura:

- ogni sabato e domenica ore 10-13 e 15-19;

- il 25 dicembre (Natale) ore 15-19;

- il 6 gennaio (Epifania) ore 10-13 e 15-19.



Sabato 28 dicembre, alle ore 11, presso la Fondazione Giovanni Pratesi in Piazza Marsilio Ficino a Figline si terrà la cerimonia di donazione di due opere a favore dell'Amministrazione comunale di Figline e Incisa Valdarno da parte di Giovanni Pratesi. In contemporanea verrà inaugurata una nuova targa all'ingresso della Fondazione.

Lunedì 30 dicembre, alle ore 21, Concerto di violoncello e arpa con Elida Paoli e Susanna Bertuccioli, presso la Chiesa dei Santi Cosma e Damiano al Vivaio a Incisa. L'evento è a cura del Maggio Musicale Fiorentino e del Comune di Figline e Incisa Valdarno. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.



Si ricorda che, laddove non diversamente indicato, gli eventi sono organizzati dal Comune di Figline e Incisa Valdarno. Per la programmazione completa si rimanda al sito del Comune di Figline e Incisa Valdarno e, in particolare, al calendario collocato in homepage nella sezione “Eventi”.

Fonte: Comune di Figline e Incisa

