Ambiente al centro con Autumnia, attività a tema, laboratori e animali nel centro storico

Rispettare l’ambiente vuol dire anche conoscerlo. Per questo motivo, anche in questa edizione di Autumnia, nel Comune di Figline e Incisa Valdarno, da venerdi 8 a domenica 10 novembre, è presente un vasto programma che prevede attività ambientali non solo nell'area dedicata (piazza IV Novembre e via XXIV Maggio) dove troveranno spazio gli stand delle associazioni e dei corpi ambientali ma anche in altri luoghi del centro storico.

Tra i luoghi di interesse, sabato 9 e domenica 10, non può mancare l'Area Bosco e Fiume di Piazza IV Novembre che vedrà la presenza di tutti gli enti e dei corpi che si occupano di ambiente nel nostro territorio: si va dalla caccia alla pesca, insieme alle associazioni Arcicaccia, Federcaccia e Fipsas, dalla conoscenza dei funghi con i micologi della Ausl Toscana Centro a quella del bosco e delle foreste (con un focus particolare su Vallombrosa) con i Carabineri Forestale e il Comune di Reggello, dal Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno con le sue esperienze didattiche sui fiumi e sull'acqua alla Polizia Provinciale, con la propria attività nei confronti della fauna selvatica.

In particolare, nei tre giorni di manifestazione, da venerdi 8 a domenica 10 novembre, il Consorzio di Bonifica 2 Alto Valdarno è presente ad Autumnia con AMICO CB2, il progetto didattico educativo esperienziale ideato in collaborazione con Eta Beta APS per consentire agli studenti di toccare con mano l’impatto che le scelte dell’uomo possono avere sui corsi d’acqua. Accanto a questa ormai consolidata e apprezzata iniziativa multidisciplinare, quest’anno il Consorzio di Bonifica propone un nuovo inedito progetto dal nome “Splasticando i fiumi” che si pone l'obiettivo di scoraggiare l’abbandono delle plastiche nell’ambiente e soprattutto in fiumi e torrenti: un’iniziativa sostenuta dall’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Settentrionale sull’onda della Legge 60/2022, più nota come "Legge Salva Mare". Da segnalare che, proprio ad Autumnia, sarà presentata al pubblico un’idea innovativa e originale che unisce tecnologia (una stampante 3D) e sostenibilità per dare nuova vita alle bottiglie recuperate sulle sponde e negli alvei dei fiumi.

In Via XXIV Maggio spazio per l'Area Ambiente che vedrà presenti il Club Alpino Italiano, la Protezione Animali, Alia Multiutility e l'Ordine degli Agronomi e Forestali per promuovere attività con tematiche ambientali. In questo spazio, domenica 10 novembre sarà presente l'Ecofurgone che, tra le 14 e le 18:30, fornirà informazioni sul corretto conferimento dei rifiuti e per permettere ai cittadini di smaltire olio vegetale esausto, lampade e tubi al neon, vernici in barattolo e bombolette spray, toner e cartucce stampanti, pile e batterie, piccoli elettrodomestici (come radio, cellulari, phon, tostapane, utensili elettrici, frullatori etc) e farmaci scaduti. Nella stessa area saranno presenti anche gli operatori di Ausl Toscana centro per fornire tutte le informazioni utili per contrastare insetti e animali nocivi.

Nel parcheggio dei Giardini della Misericordia gli spazi dell'Area del Mercato contadino con i banchi dei produttori agricoli locali.

Nella stessa area, la Casa della Civiltà contadina è protagonista con un nutrito gruppo di artigiani al lavoro pronti a offrire attività didattiche ai bambini e uno spazio per una mostra sui vestiti dei contadini a cura di Asia Malvisi. Si tratta di un'esposizione che è frutto del lavoro di ricerca dell'autrice in occasione di un esame universitario di qualche anno fa e che in un solo luogo unisce fotografia, video, oggetti e una piccola collezione di abiti ispirati al suo vicino di casa, Pietro: un contadino che ha vissuto per oltre ottant'anni nella campagna del Valdarno e che, in questa mostra, diventa simbolo e celebrazione della quotidianità tradizionale di chi, come lui, ha profondamente legato la propria vita alla terra.

Ai Giardini della Misericordia la “Fattoria degli animali” regalerà un assaggio della vera vita di campagna, conoscendo da vicino gli animali. Le attività a cura di Comune e Associazione Regionale Allevatori e Pirene, si tengono sabato 9 e domenica 10 novembre, dalle 10 alle 20, e prevedono vari motivi di interesse tra cui l’esposizione zootecnica con gli studenti dell’indirizzo agrario dell’Istituto “Giorgio Vasari” a illustrare le razze degli animali presenti nella stalla. Spazio anche ai laboratori che spaziano tra varie tematiche (in allegato il volantino su Area Zootecnica e Fattoria degli Animali) e attrazioni digitali come possibilità di un'esperienza interattiva alla "Fattoria virtuale" con postazioni dotate di monitor, console e oculus VR per giocare a Farming simulator e Tractor simulator.

In Piazza 25 Aprile, nello stand di Ginevra Green Garden, nei tre giorni della manifestazione, il giovane scultore autodidatta Andre Iron presenterà le sue opere d'arte in legno. Un'occasione per vedere in esposizione opere lignee dedicate a animali, oggetti e personaggi Marvel e mondo fantasy in generale. In più, nelle giornate di sabato (10:30-13) e domenica (10:30-13 e 15-17), l'artista farà dimostrazioni pratiche di scolpitura per mezzo delle sue motoseghe, mostrando al pubblico anche come si realizza un'opera d'arte partendo da zero.

Infine, anche per questa edizione 2024, sono stati confermati due appuntamenti consueti di Autumnia: la scuola primaria “La Massa” ospita la “Festa dell’Albero” a cura del Comune e dei Carabinieri Forestale che, come ogni anno, caratterizza la manifestazione con la piantumazione di una ventina di alberi assieme al ‘contributo’ dei bambini, e la passeggiata nel centro urbano a cura del Comune e dei Carabinieri Forestale, "Conosciamo gli alberi di Figline", dedicata agli alunni delle scuole comunali.

Fonte: Ufficio Stampa

