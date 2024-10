Use Rosa Scotti, coach Cioni: "Non siamo lontani dal livello più alto"

Un occhio al campo per proseguire nel lavoro tecnico ed uno al mercato assieme alla dirigenza per trovare una sostituta di Prats che non è più nel gruppo. Sono due i fronti aperti per coach Alessio Cioni, con la sua Use Rosa Scotti reduce dalla sconfitta interna con la corazzata Galli dopo l’esordio positivo di Benevento. "Sabato nonostante la sconfitta – attacca – ho avuto delle buone risposte. Peccato per quei 45 punti all’intervallo che sono troppi. Fossimo riuscite a limitarle di più nella prima metà, sarebbe stata una partita diversa. Poi la gara è girata su episodi come quel parziale di 0-5 nel nostro momento di massimo sforzo e comunque, al di là dei valori, ce la siamo giocata. Lo dimostra anche il fatto che il parziale massimo alla fine è stato quello finale. Non siamo lontani da questi livelli così alti del campionato e questo ci fa ben sperare per le prossime partite, specie se riusciremo a fare i progressi che possiamo fare mettendo a posto le cose che, in questa fase iniziale, sono naturalmente da mettere ancora a punto".

"Anche quando siamo passate a zona trovandone beneficio – prosegue – è perché siamo riuscite a tenere gli uno contro uno e qui mi riallaccio a quanto detto prima perché, nella prima metà, siamo mancate da questo punto di vista". Capitolo Prats. "Anzitutto ci tengo ancora a ringraziare Laura ed a fare i migliori auguri di pronta guarigione, per il resto ci guardiamo attorno perché siamo corte sulle esterne anche se la risposta delle altre ragazze, comprese le nostre giovani, è stata sicuramente positiva. Mi riferisco a Casini ed Antonini che hanno dimostrato di poterci stare dando il loro contributo. Quindi pensiamo a lavorare ed a migliorare, convinte delle nostre potenzialità".

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio stampa

