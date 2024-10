Use vince a Firenze, Valentino: "Passo in avanti"

Come chiudere una settimana difficile nel migliore dei modi. L’Use Computer Gross l’ha fatto vincendo in volata sul campo del Legnaia Firenze, dopo una gara difficile e vissuta punto a punto con i locali.

“E’ stata una partita molto complessa – spiega coach Luca Valentino – ed è una cosa che ci si può aspettare visto che era la terza partita in una settimana. Merito anche di una Legnaia mai doma e piena d'energia che ha cavalcato Nepi in un primo tempo dove ha segnato canestri difficili in isolamento. Abbiamo poi giocato un secondo tempo più solido difensivamente, limitando appunto lo stesso Nepi e soprattutto le palle perse. Nonostante questo passo in avanti, non siamo riusciti però a scappare a causa di errori facili al tiro che, per fortuna, non hanno condizionato la concentrazione dei ragazzi. Negli ultimi minuti di gioco abbiamo chiuso la partita con cinismo e la lucidità di Rosselli e il libero di Baccetti”. “Ora – prosegue - è importante recuperare le energie dopo questa settimana impegnativa lavorando sulle tante cose da migliorare sull'onda dell'entusiasmo che hanno avuto i ragazzi dopo la partita. Sabato ci aspetta un’altra sfida difficile contro Cecina e vogliamo arrivarci nel migliore dei modi”.

Il tecnico soffia infine sulla candelina di una giovanissima tifosa. “Chiudo con una menzione particolare facendo gli auguri da parte di tutti alla figlia di Mirko Maric che ha compiuto il suo primo anno proprio in Italia e credo che festeggiamento migliore con un'ottima prestazione di Mirko e la vittoria non ci sia. Auguri!”

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

