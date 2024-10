A Santa Croce sull'Arno la Giornata del Volontario

La Pubblica Assistenza di Santa Croce sull’Arno – in collaborazione con la sezione Avis del capoluogo – organizza la quinta edizione della Giornata del Volontario: all’interno di questo pomeriggio di festa è previsto il 3° Torneo di Calcio Balilla Memorial Valter Salani (storico volontario della Pubblica santacrocese). Questo il programma di sabato 19 ottobre: si inizia alle 11.30 con l’accoglienza nella sede di Largo U.Bonetti 5 a Santa Croce: alle 12 verranno registrate le squadre, procedura a cui seguirà il pranzo; subito dopo alle 13.30 ci sarà il sorteggio e alle 14.30 l’inizio dei match, che andranno avanti fino alle premiazioni delle 16.30. Si chiude con la merenda delle 17 e i saluti finali. Oltre al calcio balilla chi vorrà potrà cimentarsi anche col tiro alla fune. Per info e adesioni (fino al 16 ottobre) chiamare il numero 057133333 o scrivere a info@pa-santacroce.it. Sarà l’occasione per sottolineare l’importanza del volontariato e per ricordare Valter Salani: socio, volontario e consigliere dell’associazione per tantissimi anni, uno dei pilastri della Pubblica Assistenza venuto a mancare troppo presto nel 2019 dopo una lunga malattia. Il torneo di biliardino è giunto alla terza edizione perché nei primi due anni non si è disputato causa Covid. L’evento è aperto a tutti.

