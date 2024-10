Aggredisce un uomo colpendolo con una bottiglia in testa: arrestato

I carabinieri hanno denunciato un cittadino 29enne dell'Europa dell'Est, residente in città, per lesioni personali e ubriachezza molesta. La vittima è un connazionale 39enne, con cui l’aggressore aveva precedenti rapporti. Dopo una lite, nata per motivi futili e sotto l'effetto di alcol, il 29enne ha aggredito fisicamente il 39enne, colpendolo con una bottiglia in testa nel parcheggio di un centro di accoglienza a Piombino, causandogli ferite guaribili in dieci giorni. I Carabinieri, giunti sul posto dopo una chiamata al 112, hanno denunciato l'aggressore.

