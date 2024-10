Video, falegnameria, sartoria e altro: cinque laboratori gratuiti a Empoli

L'orizzonte del futuro lavorativo può essere un ostacolo insormontabile, quando diventa difficile capire quale lavoro si voglia fare e quali siano le proprie competenze e abilità in campo professionale. Talvolta, anche le opportunità professionali che il territorio offre possono portare alla confusione.

Per far fronte alla necessità di potenziare l'orientamento lavorativo rivolto ai giovani, Hub for Young (sportello giovani del Comune di Empoli) sta promuovendo, in collaborazione con Asev, COeSO Empoli e Mestieri Toscana, una serie di laboratori gratuiti esperienziali della durata di 12 ore ciascuno, volti a scoprire una professione, conoscere esperti del settore e decidere successivamente se approfondire con ulteriori corsi di formazione.

Ogni laboratorio prevede un incontro conoscitivo iniziale e uno conclusivo di riflessione su quanto sperimentato insieme alle youth worker di Hub for Young.

I prossimi corsi in partenza sono: laboratorio per elettricista (dal 21 ottobre), laboratorio di sartoria (dal 30 ottobre), laboratorio di videomaking (dall'8 novembre) e laboratorio di falegnameria (dal 2 dicembre). Per avere tutte le informazioni consultare il sito www.hubforyoung.it/esperienze, scrivere a info@hubforyoung.it o telefonare allo 0571/757126

Per chi volesse cimentarsi invece in un’esperienza di taglio più artistico è possibile iscriversi a Narrazioni, laboratorio ideato e realizzato dall'Associazione Sincresis.

Il corso, articolato in 7 incontri, ha come obiettivo la creazione manuale o digitale di un libro, un diario o una raccolta di appunti di viaggio, relativi alla propria storia personale e all’esperienza di vita quotidiana. La produzione di un’opera d’arte legata al proprio vissuto e alla percezione di sé rappresenta un modo per conoscersi a fondo, per comprendere meglio le proprie capacità e aspirazioni. Gli incontri saranno tenuti da psicologi, docenti e giovani esperti nella produzione grafica e digitale che accompagneranno i partecipanti in questo percorso che consentirà loro di acquisire conoscenze tecniche nell’ambito della progettazione e della realizzazione di un prodotto artistico e di affinare le competenze trasversali. Al termine del laboratorio i lavori saranno presentati ed esposti al pubblico.

Il laboratorio avrà inizio una volta raggiunto il numero minimo di iscritti. Per info e iscrizioni occorre scrivere a info@sincresisarte.com oppure chiamare allo 0571/73619 o al 338/1880149.

Queste nuove offerte formative di taglio sperimentale si inseriscono tra le azioni previste dal più ampio progetto DUM – Diamoci una Mossa, finanziato da Anci Nazionale e dalla Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, grazie al quale l’Amministrazione Comunale ha potuto portare avanti diverse azioni per conoscere meglio il fenomeno dei giovani NEET e promuovere nuove forme di ingaggio e attivazione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa

