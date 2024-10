Dalla Torre al Parco di San Rossore in 10 minuti con il bus

“Pisa: Vivi il Parco scegli l’autobus” è lo slogan scelto da Autolinee Toscane per la nuova campagna di informazione per promuovere la Linea 26 che, inaugurata lo scorso 1° giugno 2024, permette a residenti e turisti di raggiungere il Parco di San Rossore in tutti i fine settimana utilizzando il servizio di trasporto pubblico locale.

La campagna, ideata e realizzata dal servizio comunicazione di “at”, si concretizzerà attraverso l’affissione di manifesti nei punti strategici della città, locandine a bordo dei mezzi di trasporto pubblico, nei punti informazione del Comune di Pisa e del Parco di San Rossore (si veda locandina allegata sotto), radio e social.

“L’obiettivo – spiega Tommaso Rosa, Responsabile Marketing, Brand e Comunicazione di Autolinee Toscane - è far conoscere a più persone possibile questa opportunità di godersi un patrimonio ambientale eccezionale, come il Parco di San Rossore, limitando al massimo il proprio impatto ecologico attraverso l’utilizzo dei nostri bus. Quindi attraverso la promozione del Parco vogliamo promuovere contemporaneamente anche una mobilità meno impattante sulla nostra qualità della vita, aumentando la consapevolezza che anche una nostra singola azione ha un proprio rilievo per la sostenibilità. L’impronta ecologica che ognuno di noi lascia nell’ambiente che lo circonda, ogni volta che usiamo l’auto privata è molto più profonda rispetto a percorrere lo stesso tragitto a bordo di un bus. E dato che il Parco è una meta molto apprezzata per tutti coloro che amano la natura, riteniamo che sia utile anche fargli sapere che possono vivere questa esperienza abbattendo i livelli di inquinamento atmosferico e acustico usando i nostri mezzi”.

La Linea 26, infatti, è stata attivata da Autolinee Toscane in accordo con Comune di Pisa ed Ente Parco proprio per permettere di raggiungere la Tenuta di San Rossore (sabato, domenica e festivi), con un mezzo pubblico e quindi in maniera più eco-sostenibile rispetto al mezzo privato.

“Siamo riusciti a concordare con Autolinee Toscane che gestisce il Tpl a Pisa un collegamento pubblico tra la città e San Rossore – spiega l’assessore alla mobilità del Comune di Pisa, Massimo Dringoli -. Ci sembra un obiettivo importante raggiunto che consente anche a chi non è in grado, non ha possibilità o, semplicemente, non ha voglia di guidare un’auto e mettersi nel traffico. Quindi è un’opportunità di mobilità che va bene per una parte consistente di popolazione, compresi i turisti che visitano la città, che potranno raggiungere in tranquillità il parco di San Rossore e godersi gli immensi benefici del parco».

"La nuova linea 26, insieme alla pista ciclabile in sede protetta in via di realizzazione, permette di raggiungere San Rossore in maniera più sostenibile rispetto all'auto privata, e anche velocemente dato che copre la distanza tra centro di Pisa e Parco in soli 10 minuti. Un'iniziativa possibile grazie alla collaborazione tra Ente Parco, Autolinee Toscane e Comune di Pisa - commenta il presidente del Parco Lorenzo Bani - Il bus rappresenta inoltre un'importante occasione per i tanti turisti italiani e stranieri che arrivano in città senza mezzo privato, per esempio in aereo oppure in treno, e che adesso dopo aver visitato piazza dei Miracoli possono raggiungere la Tenuta in pochi minuti. Per un Parco da conoscere, vivere e rispettare".

La Tenuta di San Rossore è aperta tutti i giorni con accesso gratuito, i sentieri sono accessibili dalle 7.30 alle 19.30 in primavera ed estate, dalle 7.30 alle 17.30 in autunno e inverno. Si compone di tre ambienti naturali principali: le spiagge con l’ecosistema dunale, le foreste e le aree umide, in un incontro peculiare tra mare e terra. Ci sono tantissimi sentieri percorribili a piedi ed in bici in autonomia, a cui si aggiungono aree di più alto pregio naturalistico accessibili solo con guida ambientale. Visite guidate ambientali e didattiche a piedi, in bicicletta, in pullman e con trenino ecologico, noleggio biciclette, visite in carrozza, escursioni a cavallo e scuola pony: tante le attività a disposizione, per informazioni e prenotazioni è possibile chiamare il Centro Visite di San Rossore, San Rossore in carrozza, Equitiamo e visitare il sito www.parcosanrossore.org. Fino a fine ottobre sconto di 1 euro per il noleggio bici al centro visite presentando il biglietto del bus timbrato.

In partenza anche la stagione di galoppo allo storico ippodromo che attrae migliaia di persone: la società Alfea, per tutto il mese di novembre, propone il biglietto ridotto a 4 euro invece che a 5 euro a chi raggiunge l'ippodromo in pullman e mostra il biglietto timbrato del bus all'ingresso.

Si tratta quindi di una possibilità che rende il Parco anche più facilmente fruibile dai turisti, proprio perché i bus della Linea 26 passano anche da piazza dei Miracoli, e quindi coloro che lo desiderano potranno arrivare a San Rossore in pochi minuti partendo dalla Torre Pendente. Il capolinea di partenza è situato alla Sesta Porta, nei pressi della Stazione ferroviaria di Pisa, per cui facilmente raggiungibile anche per chi arriva con il treno. Non a caso il manifesto ideato da “at” presenta proprio la Torre di Pisa, simbolo immediatamente riconoscibile in tutto il mondo, come punto di partenza per raggiungere San Rossore in soli 10 minuti di autobus.

Va ricordato che gli orari della Linea 26 (si veda foto allegata sotto) sono stati coordinati con gli orari di apertura del Parco. E quindi, fino al 31 ottobre 2024 e cioè con l’orario estivo, la prima corsa è alle 8.30, l’ultima alle 18.30. Con l’orario invernale, dal 1° novembre 2024 al 31 marzo 2025, mentre resta ferma la prima partenza da Sesta Porta alle 8,30, ma cambia l’ultima corsa che viene anticipata alle 16.30.

