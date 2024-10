Si fingono carabinieri e truffano anziana, arrestati

A Pisa un 38enne e un 24enne di Napoli sono stati arrestati per la truffa del falso carabiniere.

I due hanno telefonato a un'anziana: uno si è spacciato per il figlio e le ha detto che si trovava in caserma e aveva bisogno di 5mila euro per un pagamento urgente. La donna ha preparato l'oro in suo possesso e 800 euro, consegnati a uno dei malviventi arrivato a casa.

I due sono stati sorpresi in una via poco distante dai carabinieri. La refurtiva, di circa ventimila euro, è stata restituita alla vittima.

Le indagini sono ancora in corso allo scopo di individuare ulteriori complici. Gli arrestati sono stati rimessi in libertà, come disposto dall’Autorità Giudiziaria competente.

