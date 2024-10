Il 32° compleanno di Fidapa Pistoia: a ottobre la sezione locale riprende le attività

Fidapa Pistoia festeggia il suo 32° compleanno. Il 16 ottobre 1992, infatti, si costituiva in città una sezione di FIDAPA BPW Italy (Federazione italiana donne nelle arti professioni affari), un movimento di opinione indipendente con la finalità di promuovere e sostenere le iniziative delle donne, valorizzarne le competenze per un miglioramento della vita sociale e lavorativa, nonché contribuire a rimuovere gli ostacoli ancora esistenti in fatto di pari ed eque opportunità. Con il mese di ottobre prende avvio inoltre il nuovo anno sociale, che vedrà la sezione impegnata ad approfondire il tema individuato dall'associazione a livello nazionale, ossia «La cultura del rispetto, delle regole e della dignità della persona condizione indispensabile per una sana convivenza e per una società migliore».



Negli ultimi 12 mesi la presidente pistoiese Mariarita Schivo, affiancata dalle socie, ha guidato l'attività pubblica in continuità con i bienni precedenti aprendo a nuove proposte promosse anche in collaborazione con altre associazioni ed enti. Tra queste le iniziative in prossimità della Giornata contro la violenza sulle donne, che ogni anno vede la sezione partecipare, collaborare e realizzare appuntamenti di sensibilizzazione e informazione, come le giornate di studio del 2023 attorno al tema «La crisi della famiglia: dal conflitto alla violenza». Con l'ufficio Cultura del Comune di Pistoia si è tenuto inoltre lo scorso anno in Biblioteca San Giorgio l'incontro «LUIconLei - Violenza di genere 2023», con l'intervento tra gli altri del giornalista Simone Gai e dello scrittore e avvocato Franco Legni.



Per la Giornata mondiale dei Diritti umani, il 10 dicembre 2023 è stato organizzato un concerto con letture sul tema mentre, sempre per contribuire a promuovere la cultura della pace, a marzo scorso è stato presentato il libro «Il viaggio di Irene» (Avagliano editore) di David Fiesoli, che ripercorre il pensiero e la cultura della pace fin dall'antichità. Il 2024 era già stato inaugurato alla San Giorgio dal convegno «Ludopatia e gioco d’azzardo, le nuove frontiere di silenti epidemie», organizzato con il patrocinio della SdS Pistoiese per approfondire una pseudo-patologia sempre più diffusa tra la popolazione femminile. Un tema delicato, questo, affrontato in quell'occasione grazie agli interventi di docenti universitari, ricercatori, psicologi, dirigenti Usl e delle forze dell'ordine, di fronte a una platea composta anche da un folto gruppo di studenti.

Con la Commissione provinciale pari opportunità, la sezione ha partecipato a un dibattito sulle discriminazioni di genere nel mondo del lavoro dal titolo «Donne e lavoro: un percorso ad ostacoli». Nella prima parte del 2024 si è parlato inoltre di salute insieme alla Lega italiana per la lotta contro i tumori di Pistoia, prima con l'incontro «Parliamo di salute delle donne: attualità e prospettive», poi con il convegno a Palazzo comunale su «Lo stato dell'arte nella neoplasia senologica a Pistoia», con la partecipazione del presidente nazionale Lilt, Francesco Schittulli, oltre a medici primari ed esponenti delle istituzioni sanitarie locali.



Importante anche il contributo di Fidapa Pistoia alle altre articolazioni distrettuali e nazionali dell'associazione. Le socie Iole Vannucci e Silvia Parentela ricoprono le cariche di referenti del Distretto Centro rispettivamente per la Commissione legislazione e per la Commissione parità di genere e lavoro, mentre proseguono i progetti organizzati in sinergia distrettuale, come “In viaggio nel cuore del Distretto Centro”, che coinvolge delegate delle diverse sezioni alla scoperta dei vari territori e delle loro peculiarità promuovendo un proficuo scambio di esperienze e conoscenze tra sedi diverse.

Fonte: FIDAP Pistoia

