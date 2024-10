La New Volley e la Folgore/Ficeclum Fucecchio scendono in campo per un open day

Sarà un fine settimana all'insegna dello sport, a indirizzo giovanile, quello che si appresta ad arrivare per i giovani che vogliono iniziare una pratica sportiva.

Si terrà sabato 19 0ttobre, a partire dalle ore 17,30 presso la Palestra Comunale Montanelli Petrarca in via Leonardo da Vinci a Fucecchio, un open day, organizzato dalle società ASD New Volley Pallavolo Fucecchio e dalla società Folgore/Ficeclum Basket Fucecchio, un open day diretto a tutti i bimbi che vogliono conoscere e imparare questi sport, l'invito alla partecipazione logicamente è aperto sia alle bimbe che ai bimbi.

“L'educazione allo sport, in particolar modo allo sport di squadra è un valore importante che deve essere preservato è facilitato nei giovani di oggi, per questo l'impegno delle nostre società deve essere indirizzato senza distinzione di sesso e provenienza, ci auguriamo che, attraverso questi Open day, possiamo attirare giovani che abbiano voglia di imparare e portare in alto i colori di Fucecchio”, le parole congiunte dei referenti delle tre società, Stefano fagioli per la Folgore Fucecchio, Roberta Montanari per la New Volley Pallavolo Fucecchio e Francesca Bitossi per la Ficeclum Basket Fucecchio.

Si svolgerà domenica 20, presso l'Auditorium la Tinaia, la presentazione delle squadre che parteciperanno al campionato FIPAV 2024/2025 della New Volley Fucecchio, nell'occasione potrete conoscere lo staff al completo, dirigenti, allenatori e giocatrici, sarà una buona occasione per conoscere nel lato più intimo questo bellissimo sport.

