Nuovi alberi piantati a Spicchio, il dono della parrocchia alla comunità

Un albicocco, un melo, un ciliegio, un corbezzolo e una pianta di feijoa sono gli alberi piantati lo scorso sabato 12 ottobre 2024 nell'area verde di via M. D'Azeglio a Spicchio.

Le piante sono state donate dalla parrocchia di Spicchio al Comune di Vinci in occasione dell'avvio dell'anno catechistico; a partecipare alla piantumazione le cinque classi di catechismo con le istruttrici e i genitori, insieme al parroco e alle suore della frazione vinciana.

Ai bambini che hanno partecipato all'evento il giardiniere del Comune di Vinci ha spiegato anche come prendersi cura delle piante.

Alla cerimonia ha assistito anche Daniele Vanni, sindaco di Vinci: "Sabato nel giardino pubblico di via D'Azeglio abbiamo piantato cinque alberi da frutto grazie a un'iniziativa della parrocchia di Spicchio. Vedere bambini e ragazzi prendersi cura di uno spazio pubblico è un bel segnale per tutta la nostra comunità. Grazie a don Alberto, a tutti i catechisti e i genitori per l'idea e la cura dell'iniziativa".

Fonte: Comune di Vinci

