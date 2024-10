Nuovo nido a Vico d'Elsa, ecco 'Il bosco dei cuccioli'

Si chiama “Il Bosco dei Cuccioli” ed è il nuovo nido privato che Marta Rinaldi, che da oltre venti anni opera nel settore dei servizi educativi all’infanzia, al fianco della sua squadra composta da un gruppo di operatrici qualificate e specializzate, ha aperto nel territorio di Barberino Tavarnelle per accogliere 20 bambine e bambini nella fascia di età 3 mesi - 3 anni. Un percorso virtuoso, nato dalla sinergia pubblico privata, alla cui realizzazione il Comune ha contribuito accogliendo con favore la nuova gestione che da qualche giorno ha reso attivo il servizio nella struttura di proprietà dell’Istituto Diocesano per Il Sostentamento del Clero della Diocesi di Firenze. Concluso infatti il percorso di accreditamento e ottenimento dell'autorizzazione comunale, il nido prende vita consentendo l’attivazione di un servizio importante per il territorio, richiesto e fruito dalle famiglie di Barberino Tavarnelle e dei comuni limitrofi.

Dopo aver attuato alcuni interventi di riqualificazione e ammodernamento Marta Rinaldi ha aperto il Bosco dei Cuccioli in un edificio storico della frazione di Vico d’Elsa (via della Villa), caratterizzato da spazi ampi e confortevoli. Oltre alle varie stanze dedicate al gioco, arredate in chiave green e sostenibile, con mobili e giochi in legno, il nido dispone di un ambiente ad hoc per la nanna, di un’area morbida con grandi tappeti e cuscini per il movimento, di uno spazio lettura ad alta voce e di vari angoli e location per le attività laboratoriali e della zona mensa. Il Bosco dei Cuccioli, come dice la stessa denominazione, è dotato di un giardino vasto e naturalisticamente stimolante. Le educatrici sono Stephanie Cappelli, Sara Frittelli, Giusy Fiorentino, Deborah Suriano ed Elena Moltoni. Le attività del nido sono coordinate dalla pedagogista Marisa Lai.

“La struttura privata - dichiara l’assessora alle Politiche educative Elena Borri – eroga un servizio di rilievo per il nostro territorio perché consente di far fronte alle esigenze della nostra comunità nel momento in cui, con il provvedimento regionale Nidi gratis, si è registrato un aumento delle domande di iscrizione da parte delle famiglie nei nidi comunali”. “Cogliamo l'occasione per rivolgere alla nuova gestione i migliori auguri per l'attività educativa che ha aperto da pochi giorni. Un ringraziamento alla proprietà, alla nuova gestione e ai dipendenti e alle dipendenti comunali per il lavoro di proficua collaborazione che ha portato all’attivazione di un servizio fondamentale a supporto delle famiglie”.

Il nido è aperto dal lunedì al venerdì con orario 7:30/18:30. Info: cell. 3331341672, info@asilonidocuccioli.it.

