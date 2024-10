A San Miniato il canto popolare è protagonista con 'Ra.Ro.'

Tre giornate dedicate al canto popolare comprese fra ottobre e novembre. Per ognuna un laboratorio pomeridiano e un concerto serale, unite da una passeggiata guidata alla scoperta del territorio di San Miniato. Questa è Ra.Ro., RAssegna ROvesciata di canto di tradizione orale, giunta quest'anno alla terza edizione e organizzata dall'associazione "Canto rovesciato", dedita alla promozione della conoscenza del patrimonio immateriale, della socialità musicale e della cultura popolare.

Tre sabati (19 ottobre, 9 e 23 novembre) ricchi di buona musica, voce, incontri, coralità, socialità, cultura e bellezza: tre sabati, tre concerti, tre laboratori, tre luoghi suggestivi da scoprire. Musicisti e docenti sono protagonisti affermati nella ricerca e riproposizione del canto folk di tradizione orale. Tutti gli incontri si terranno in luoghi diversi di San Miniato, dall'oratorio di Sant'Urbano, nei sotterranei della città, alla chiesa di san Rocco a Cigoli, dall'atrio della RSA "Del Campana Guazzesi" alla storica Sala del Consiglio Comunale.

Il primo appuntamento è per sabato 19 ottobre a Cigoli con, da Padova, D'AltroCanto Duo. Alle 16,30 Sentime bona zente: voci della tradizione orale del Nord Italia, un laboratorio aperto a chiunque abbia voglia di avvicinarsi al mondo del canto popolare, senza prerequisiti. Alle 18,30 una passeggiata alla scoperta del borgo di Cigoli, possibilità di apericena alla Casa del Popolo di Cigoli e alle 21,15 il concerto nella chiesa di San Rocco.

D'AltroCanto Duo, composto da Giulia Prete e Elida Bellon, è un progetto di ricerca e riproposta del canto di tradizione orale italiano, europeo e del mondo. Il repertorio spazia dai canti d’amore ai canti di lavoro, dalle ballate alle ninnananne, ai canti devozionali. Il duo ha alle spalle numerose esperienze di formazione legate al canto ed alla vocalità (Elena Ledda e Simonetta Soro, Catherine Robin, Luciano Borin, Giuseppina Casarin, Sandra Mangini, Annamaria Civico) e una grande ricerca, spesso a partire dalla trasmissione dei canti a viva voce. Dal 2016 ha intrapreso una serie di viaggi-studio nella Georgia Caucasica vivendo a contatto con i cantori tradizionali in una vera e propria full-immersion nella straordinaria tradizione musicale locale.

Il concerto proporrà un’antologia di canti provenienti dall’Italia e dal mondo eseguiti a cappella a due voci, piccoli e grandi tesori musicali che hanno attraversato il tempo e la storia. Nella tradizione orale ogni canto esprime una sua funzione: si canta lavorando, si canta per far festa, si canta soffrendo e corteggiando, si canta per addormentare un bambino e per raccogliersi in preghiera. Ogni canto narra un pezzetto dell’umanità multiforme a cui tutti apparteniamo e che esprime il caleidoscopio di sentimenti ed emozioni che vive: è proprio a questa variopinta umanità che si vuole dar voce, secondo la personale interpretazione del duo ma restando radicati nell’estetica della tradizione.

L'appuntamento successivo di RARO sarà il il 9 novembre con Sara Modigliani e Massimo Lella, dedicato ai canti di ribellione e alle serenate nella tradizione romana e laziale. Chiude la rassegna, il 23 novembre, da Milano, il quartetto vocal-strumentale Cantarei - voci, melodie, storie e ritmi che viaggiano.

La rassegna è realizzata con il supporto logistico del Comune di San Miniato, il patrocinio di San Miniato Promozione, in collaborazione con Pro Loco San Miniato, APSP “Del Campana Guazzesi”, Misericordia di San Miniato di San Miniato e la Casa del Popolo di Cigoli.

Ogni laboratorio ha un costo di 20€ – abbonamento ai tre laboratori 50€.

Per partecipare non si richiedono prerequisiti di nessun tipo.

I concerti sono tutti a ingresso con offerta libera.

Prenotazione obbligatoria per i laboratori, consigliata per i concerti. Info e prenotazioni a info@cantorovesciato.it o al 349-8163917 (anche whatsapp)

Programma:

Sabato 19 ottobre

Da Padova...D'AltroCanto Duo

16,30: laboratorio :Sentime bona zente: voci della tradizione orale del Nord Italia

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato - (aperi)cena

21,15 concerto: D'altrocanto – Concerto di canti di tradizione popolare

Sabato 9 novembre

Da Roma...Sara Modigliani e Massimo Lella

16,30 laboratorio: Alla ribelle. Io non sono montanara e nemmeno cittadina

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato - (aperi)cena

concerto: Alla romana. Passeggiata tra le serenate romane

Sabato 23 novembre

Da Milano...Cantarei Quartet

16,30 laboratorio: Da Giovanna Marini a Noi

a seguire: intermezzo alla scoperta di San Miniato - (aperi)cena

21,15 concerto: Cantarei - Voci, melodie, storie e ritmi che viaggiano.

Tutte le informazioni e il programma completo su: https://cantorovesciato.it/category/raro-2024

Fonte: Ufficio stampa

