Cade da una scala, muore 29enne nel Grossetano

Un giovane è morto nel Grossetano dopo esser caduto da una scala. Si chiamava Seif Shawer, era di origine egiziana, aveva solamente ventinove anni. Domenica 13 ottobre era nel terreno della propria compagna a Vetulonia (Castiglioned della Pescaia) e stava sistemando una pianta. Era su una scala quando, per motivi da chiarire, è caduto.

Le condizioni sono parse fin da subito gravi, il giovane è deceduto poco dopo. Non si sa se il decesso è dovuto alla caduta o a un malore mentre stava lavorando alla pianta. Shawer viveva nella frazione di Buriano, era molto conosciuto per il suo lavoro in campo agricolo: in tanti lo stanno ricordando in queste ore su Facebook.

