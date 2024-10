Area utilizzata illegalmente come deposito di rifiuti pericolosi: scatta la denuncia

I finanzieri del Comando Provinciale di Arezzo hanno scoperto un'area privata nel Comune di Cortona utilizzata illegalmente come deposito di rifiuti, senza le autorizzazioni previste. L'area, non impermeabilizzata e di circa 1.400 mq, conteneva rifiuti pericolosi e speciali, tra cui macchinari obsoleti e materiali edili. Il terreno è stato sequestrato e l'imprenditore responsabile denunciato per gestione illecita di rifiuti. L'operazione rientra nell’impegno delle forze dell'ordine per contrastare i crimini ambientali, con l'indagine attualmente nella fase preliminare. L'indagato è considerato innocente fino a condanna definitiva.

