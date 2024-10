Due furti in dieci giorni a un autolavaggio automatico di Empoli

Due furti in poco più di una settimana all'autolavaggio automatico di via Cherubini. I ladri hanno portato via pochi spiccioli ma fatto danni. C'è rabbia da parte del titolare, ma adesso indagano i carabinieri.

Le immagini di videosorveglianza dell'esercizio hanno ripreso sempre un uomo incappucciato che in piena notte - il 4 e il 13 ottobre - ha agito in via Cherubini. Le immagini potrebbero essere decisive per i militari.

A La Nazione il titolare ha parlato di danni da circa duemila euro. Nonostante in passato l'autolavaggio fosse stato più volte vittima di furto, è la prima circostanza in cui si registrano due furti a così poca distanza temporale.

