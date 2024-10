Giovanili Abc, come è andato il weekend

Ecco come è andato il weekend dell'Abc per le giovanili.

Dopo la prima uscita amara a Sansepolcro arriva l’immediato riscatto per gli Under 19 Gold di Cosimo Corbinelli, che nell’esordio casalingo portano a casa il primo successo stagionale ai danni della Laurenziana: 89-77 il finale al PalaBetti. Una gara dai due volti quella dei gialloblu, che dopo una prima parte in saldo controllo subiscono la rimonta degli ospiti che fa scorrere più di un brivido sulla panchina castellana; sul finale, però, i ragazzi di Corbinelli riprendono in mano l’inerzia portando a casa una sfida di fatto sempre amministrata.

Ottimo l’approccio della truppa castellana che, grazie a tanta intensità sia offensiva che difensiva, piazza un parziale stordente in avvio chiudendo il primo quarto sul 35-15. Nella seconda frazione i fiorentini rosicchiano qualche punto ma i gialloblu restano in saldo controllo andando al riposo lungo sul 57-42. A cavallo tra la terza e la quarta frazione, però, gli ospiti alzano il ritmo e, approfittando di alcune disattenzioni castellane, accorciano il divario toccando il -8 e riaprendo completamente i giochi. Ma nel momento più delicato, quando mancano ormai una manciata di minuti alla sirena, Viviani e compagni girano di nuovo l’inerzia e ristabiliscono la doppia cifra di vantaggio, amministrando poi fino al quarantesimo.

Prossimo impegno lunedì 21 ottobre alle 20.45 sul parquet della Pallacanestro Chianti.

ABC CASTELFIORENTINO – LAURENZIANA BASKET 89-77

Tabellino: Rosi 26, Ticciati 14, Vallerani 8, Marchetti 12, Carzoli 1, Bartolini 2, Damiani 4, Fabrizzi 2, Viviani 17, Niccolini ne, Filippini 3, Filomeno. All. Corbinelli.

Parziali: 35-15, 22-27, 13-16, 19-19

Under 14 Gold

Percorso netto per gli Under 14 di Marco Guerriero al Bellaria Slam di Pontedera, torneo che i gialloblu hanno portato a casa aggiudicandosi tutte le quattro gare disputate tra cui la finalissima proprio ai danni dei padroni di casa.

La manifestazione, organizzata dal Bellaria Basket che ringraziamo per l’invito e l’ospitalità, ha visto la partecipazione di 6 squadre: oltre all’Abc e alla formazione locale, in campo Etrusca Basket, Union Basket, Shoemakers Monsummano e Enjoy Basket Academy. I gialloblu hanno chiuso imbattuti il girone di qualificazione aggiudicandosi con ampio margine la sfida contro Enjoy Basket (103-34) e replicando poi contro Bellaria (64-42). Approdati in semifinale i ragazzi di Guerriero hanno incontrato l’Union Basket, contro cui hanno strappato il pass per la finale chiudendo i giochi sul 72-41. Così, nella finalissima, si è riproposto il match del girone eliminatorio, con l’Abc che ha bissato il successo del giorno precedente ai danni dei padroni di casa: 72-48 il finale della sfida che ha messo il trofeo per la via di Castelfiorentino.

Scoiattoli 2016

Nel weekend in campo anche gli Scoiattoli 2016 di Antonio Ticciati e Tommaso Barlabà, che a loro volta si sono aggiudicati il Torneo Pre Season organizzato dal San Casciano Basket, al quale va il nostro ringraziamento. Dopo aver conquistato la semifinale contro il Basket Sestese, i gialloblu hanno dato vita ad un’altra buonissima prestazione nella finale portando a casa il trofeo ai danni dell’Union Basket.