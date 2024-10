Open day al Museo Leonardiano a Vinci

Oltre quindici laboratori disponibili per le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, dalla materna alle superiori: è l'offerta didattica che il Museo Leonardiano propone per l'anno scolastico 2024/2025 e per questo organizza uno speciale open day rivolto a insegnanti e dirigenti scolastici, il prossimo mercoledì 23 ottobre 2024 alle 17, all'interno della sala didattica della Palazzina Uzielli, in Piazza dei Conti Guidi a Vinci.

Si rinnova così l'offerta didattica del museo, capace di mettere a disposizione delle scuole tutti i contenuti dell'intero percorso museale - Palazzina Uzielli, Castello dei Conti Guidi, esposizione dedicata a 'Leonardo e la pittura' in Via Roma, casa natale di Leonardo ad Anchiano - declinati a seconda delle esigenze didattiche e proposti in modo da suscitare la curiosità di alunni e studenti.

Nell'open day di mercoledì 23 ottobre verrà quindi presentata l'intera offerta didattica, con il corredo di una simulazione di alcuni laboratori, così da fare toccare con mano agli addetti ai lavori il mondo leonardesco declinato per la scuola.

Le attività che il Museo propone per le uscite didattiche e i viaggi di istruzione sono ideate per offrire un'esperienza coinvolgente e interattiva che avvicini gli studenti alle collezioni del Museo e della Casa natale del Vinciano, permettendo loro di "fare esperienza" alla maniera di Leonardo.

L'offerta educativa si articola in visite animate, laboratori e laboratori con focus museo declinati per ogni ordine e grado di scuola.

Tutte le proposte sono raccolte nell’opuscolo Con lo sguardo di Leonardo che può essere scaricato dal sito del Museo Leonardiano e sono comunque consultabili singolarmente nella sezione Educational (https://www.museoleonardiano.it/ita/educational/con-la-scuola). Per partecipare all'evento è necessario iscriversi on line a questo link (https://bit.ly/opendaymuseolenardiano2425).

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

