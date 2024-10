Prevenzione con le discipline orientali, l'appuntamento per l'Ottobre Rosa a Vinci

Anche il Comune di Vinci fa la sua parte per Ottobre Rosa, il mese dedicato alla prevenzione e alla cura del tumore al seno.

Il primo appuntamento programmato a cura dell’assessorato alle pari opportunità del Comune di Vinci è “RiABILItiamoci”, un incontro organizzato in collaborazione con il Centro Studi Discipline Orientali di Spicchio, in cui i maestri della scuola di arti marziali daranno l’opportunità di conoscere e praticare le antiche discipline del Taijiquan e del Qi Gong, conosciute ed esercitate da millenni in Oriente come pratiche per il miglioramento del benessere psicofisico e che costituiscono anche un prezioso coadiuvante e strumento di supporto per il post-operatorio anche per le donne che hanno affrontato interventi al seno.

L’incontro con i maestri del CSDO è fissato per sabato 26 ottobre 2024 alle 16.30 dentro il palasport "Falcone e Borsellino" di Sovigliana, in via Caduti sul Lavoro.

Il Comune di Vinci aderisce con questa iniziativa a "Ottobre Rosa – Prevenire per sconfiggere", il cartellone di eventi promossi dai Comuni dell’Empolese Valdelsa e del Valdarno Inferiore, promosso da A.S.T.R.O. onlus, associazione per il sostegno terapeutico e riabilitativo in oncologia, realizzati in collaborazione con l’Unione dei Comuni del Circondario Empolese Valdelsa e i Comuni del Valdarno. Al centro della kermesse sensibilizzazione, conoscenza, informazione, ricerca, diagnosi precoce dei tumori al seno.

"Tenere alta l'attenzione sulla prevenzione delle malattie oncologiche al seno è fondamentale - sottolinea Mila Chini, assessora alle pari opportunità del Comune di Vinci - ed è anche grazie alla sinergia fra strutture sanitarie e associazioni, in primis Astro, che possiamo creare una valida rete di supporto per le pazienti, non solo nella presa in carico al momento in cui è necessario intervenire a livello sanitario, ma anche per la fase post sanitaria per quanto riguarda il recupero".

Il prossimo evento a cura del Comune di Vinci, una "Passeggiata in rosa" da Sovigliana alla collina di Petroio, è in programma a fine novembre.

Fonte: Comune di Vinci

Notizie correlate