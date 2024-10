Ruba superalcolici e champagne in un supermercato, fermato dall'addetto alla sicurezza

I Carabinieri di Capannori hanno arrestato un 42enne rumeno, residente a Milano e con precedenti penali, per furto in un supermercato Esselunga di Porcari. L'uomo è stato fermato dall'addetto alla sicurezza mentre cercava di uscire dal negozio con merce nascosta in uno zaino. La perquisizione dei Carabinieri ha recuperato bottiglie di superalcolici e champagne per un valore di circa 1.000 euro, restituite al negozio. L'arrestato è stato trattenuto in attesa dell'udienza di convalida.

