Si è concluso Puliamo il mondo, il bilancio a Vinci

Si è concluso Puliamo il mondo. L'edizione 2024 organizzata dal Comune di Vinci si è svolta durante gli ultimi quattro sabati e ha interessato altrettanti percorsi su tutto il territorio comunale: sull'argine dell'Arno dal ponte De Gasperi al ponte Calamandrei; lungo la via Caterina; lungo la Strada Verde e dal giardino Terzani di Sovigliana al parco dei Mille a Spicchio.

A rendere possibile l'iniziativa promossa da Legambiente, i volontari della Pro Loco di Vinci e dell'associazione Montalbano Domani, Plastic Free e la concessionaria Scotti 2.0 Toyota, che con il patrocinio del Comune di Vinci si sono occupati di raccogliere le adesioni e fornire ai volontari sacchi, guanti e pinze per dare nuovamente decoro ad argini, strade di campagna e strade urbane.

Durante le quattro uscite i volontari hanno raccolto diversi rifiuti, nonché ne hanno segnalato alla polizia municipale un consistente abbandono in una fossa, davanti al cimitero di via San Pantaleo.

“Un segnale importante la forte partecipazione, che dimostra quanto il rispetto dell’ambente e l’amore per il proprio territorio siano presenti nella nostra comunità - è il commento di Giulio Vezzosi, assessore all’ambiente del Comune di Vinci -. Sono state 4 giornate anche di riscoperta del nostro territorio, che spero possano aver lasciato un messaggio forte non solo per coloro che hanno partecipato, ma anche per tutti i cittadini di Vinci, affinché questa sensibilità possa essere presente ogni giorno e non solo durante eventi come questo”.

L'amministrazione comunale vuole ringraziare i volontari che si sono succeduti durante questi quattro appuntamenti e chi ha contribuito all'organizzazione degli incontri.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa

Notizie correlate