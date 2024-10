Un film dedicato al quartiere di San Lorenzo: al via casting per un posto da 'attore' nella pellicola

Tutti in fila per fare l’attore o meglio la comparsa nel cortometraggio che sarà dedicato a San Lorenzo, il quartiere che si trova nel centro di Firenze. "Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di Firenze", il film della durata di 30 minuti in uscita entro la fine del 2024, è realizzato con la regia di Matteo de Nicolò e Daniele Palmi di Swolly Studio e prodotto da Alain Redaelli e Francesca Papini per Reeload Production Company.

Il cortometraggio ha vinto il bando cinema della Regione Toscana 2024 e sarà proiettato all'interno di festival italiani e dei cinema cittadini tramite accordi che verranno definiti nei prossimi mesi. Il casting per partecipare a "Il cuore della città, 150 anni del mercato centrale di Firenze" si terrà sabato 26 ottobre dalle 11 alle 12 presso lo spazio del Consorzio del Mercato Centrale al piano terra.

Chi non potrà presentarsi all'appuntamento del 26 ottobre con i registi Matteo de Nicolò e Daniele Palmi, potrà comunque mandare una mail a 150mercatocentrale@gmail.com con una foto in allegato indicando numero di telefono e disponibilità per uno dei seguenti giorni: venerdì 15 novembre dalle ore 15 a mezzanotte, sabato 16 novembre dalle 16 alle 1, domenica 17 novembre dalle 11.30 alle 20, sabato 23 novembre dalle 16 alle 1 e domenica 24 novembre dalle 11.30 alle 20. Cinque giornate in cui si gireranno cinque epoche diverse che hanno segnato la storia di San Lorenzo, uno dei rioni più vivi e popolari della città: il 15 novembre sarà dedicato ai giorni nostri, il 16 novembre al 1874, l'anno di inaugurazione dello Storico Mercato Centrale, il 17 novembre al 1921, il 23 novembre al 1969 e il 24 novembre al 1948.

Quindi chi vorrà guadagnarsi una parte nella pellicola che verrà girata tra l'interno del Mercato Centrale e via dell'Ariento può dare la propria disponibilità per una delle cinque date. "Il Mercato da 150 anni è al centro della vita quotidiana della città, ha visto passare persone, storie, emozioni – raccontano i registi Matteo de Nicolò e Daniele Palmi - La nostra idea è quella di ripercorrere attraverso cinque brevi storie la vita del mercato dal 1874 ai giorni nostri".

Le storie saranno legate da un escamotage narrativo che legherà il racconto e gli darà un senso di continuità “nel” e “con” il tempo e non riguarderanno direttamente il mercato ma lo racconteremo attraverso le vite di quelle persone che il mercato lo hanno vissuto, respirato, amato, rispolverando vecchie tradizioni. Il genere scelto sarà quello della commedia che racconterà momenti storici, tradizioni citando anche personaggi realmente esistiti. Saranno coinvolti 20 attori, tutti toscani e circa 50 comparse.

"Un film che rimarrà nella storia del nostro mercato, del quartiere e di tutta la città – dice Massimo Manetti, presidente del Consorzio dello Storico Mercato Centrale -, il primo in assoluto dedicato a San Lorenzo. Insieme ai registi rispolvereremo vecchie tradizioni e racconteremo l'anima di un luogo simbolo di Firenze, il fulcro della vita cittadina e commerciale, uno spazio che negli anni è diventato molto di più di un mercato".

Fonte: Ufficio Stampa

