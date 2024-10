Al Minimal Teatro in scena 'Il gatto senza stivali'

Comincia Dire Fare Teatrare, la rassegna dedicata ai piccoli spettatori e alle loro famiglie, che arriva quest’anno alla trentottesima edizione.

Rispetto alla prima programmazione ci sono delle modifiche, per quanto riguarda il primo spettacolo in cartellone.

Si comincia domenica 20 ottobre con Il gatto senza stivali della compagnia Gli Alcuni.

Lo spettacolo tratto dalla fiaba di Perrault inizia nel modo tradizionale. Un vecchio mugnaio lasciò in eredità ai tre figli i suoi beni: a Ginone il mulino, a Gino l’asino e a Ginetto, il più giovane, un gatto. Il furbo felino convinse il nuovo padrone a comprargli un cappello e un paio di stivali: in questo modo avrebbe fatto la sua fortuna. Età consigliata 3-9 anni.

Si prosegue domenica 27 ottobre con una produzione di Giallo Mare Minimal Teatro liberamente ispirata ad alcune filastrocche di Gianni Rodari L'omino dei sogni e delle nuvole di Renzo Boldrini, che affida ad Alice Bachi il compito di dare vita con la recitazione, le figure e il corpo letteralmente immerso nelle splendide tavole disegnate da Daria Palotti, alle favolose e divertenti avventure degli Omini. Il primo gira fra le camere dei bambini con un sacco pieno di sogni, per regalare quello più giusto a chi dormendo si appresta a sognare.

Il secondo, di nome Noè, invece di regolare come si deve il clima, si addormenta in mezzo alle nuvole e fa venir giù un Diluvio, ma per fortuna grazie a dei bambini assai svegli e divertenti, tutto alla fine sono felici e contenti.

Domenica 3 novembre Matuta Teatro, compagnia teatrale laziale, porta in scena il Piccolo Principe un classico assoluto del teatro per i più giovani.

Grazie a due attori e la musica dal vivo l'allestimento riesce ad accompagnare il pubblico in quel fatale incontro fra l'aviatore, con l'aereo in panne, disperso nel deserto e il bambino che gli cambierà per sempre la visione del mondo ricordandogli che: l'essenziale è invisibile agli occhi.

Domenica 10 novembre arriva da Bolzano la compagnia Prometeo che presenta Brillantina che narra di un carro fantastico dove grazie alla recitazione ed il teatro fantastico compaiono storie di ogni forma e colore. Gli animatori di queste storie popolate di streghe, fate, tavole magiche sono Rello e Tallo, che hanno raccolto fiabe e racconti in tutte le strade del mondo e grazie anche alla voce di Brillantina sapranno coinvolgere e divertire il pubblico empolese.

Domenica 17 novembre il programma propone Enzo Cozzolino con il suo nuovo spettacolo Fiaba dei mari del sud, nell’allestimento della compagnia Stilema/Teatro Glug

Chiude la programmazione domenica 24 novembre il Teatro del Drago di Ravenna, compagnia che nasce da un’importante famiglia d'arte e di burattinai la famiglia Monticelli, che presenta Trecce Rosse, uno spettacolo incentrato su uno dei personaggi simbolo della letteratura dell'infanzia.

La stagione è promossa dal Comune di Empoli, insieme a Fondazione Toscana Spettacolo onlus, con la direzione artistica della compagnia teatrale empolese Giallo Mare Minimal Teatro.

Gli spettacoli si terranno al Minimal Teatro di Empoli (via P.Veronese, 10) e avranno due repliche alle 15.30 e alle 17.30.

Biglietto 4,5 euro a persona, consigliato l’acquisto in prevendita.

Per informazioni, acquisti e prenotazioni ci si può rivolgere a Giallo Mare Minimal Teatro, telefono 0571 / 81629 – 83758, biglietteria@giallomare.it.

Fonte: Giallo Mare Minimal Teatro - Ufficio stampa

