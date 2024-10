Datome e Sodini a Livorno, San Miniato e Arezzo: convocati anche atleti Use

Ancora una bella soddisfazione per il settore giovanile dell'USe Empoli. Ben nove ragazzi (più due riserve a casa) sono stati convocati per l’iniziativa denominata ‘Ogni regione conta’ che vede protagonisti coach Marco Sodini e un nome che non ha bisogno di troppe presentazioni: Luigi Datome. I due saranno in Toscana da lunedì 21 a mercoledì 23 a Livorno, San Miniato ed Arezzo per questo progetto del settore squadre nazionali che ha come obiettivo quello di dare lo slancio necessario a far crescere i settori giovanili del territorio.

Sodini e Datome alleneranno tre gruppi di sedici ragazzi Under 18, divisi per province, incontrando anche gli allenatori, gli arbitri, i preparatori fisici, i giocatori e anche i genitori del territorio, con dei raduni aperti a tutti. Il Biancorosso Sesa sarà presente con quattro 2007 (Tommaso Baldacci, Edoardo Giantini, Pietro Ramazzotti e Cosimo Regini), due 2008 (Marco Ancillotti e Alberto Chelini) e tre 2009 (Matteo Dani, Cesare Ramazzotti e Gregorio Zaraffi). Come riserve a casa il 2008 Dario Corsi e il 2009 Luca Dimiccoli. Gli atleti biancorossi parteciperanno alla seduta di martedì 22 alle 14 a San Miniato.

Per la nostra società poter essere presente con così tanti suoi tesserati ad un’iniziativa così importante è motivo di grande soddisfazione.

Fonte: Use Basket - Ufficio stampa

