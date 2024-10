Ecologia, a Montelupo torna 'Bosco in festa'

Torna Bosco in festa, il festival dell’ecologia, del paesaggio e delle tradizioni del mondo contadino, giunto ormai alla sua 21a edizione. Il festival, organizzato dal circolo ricreativo Turbone “Moreno Gracci”, con il patrocinio del Comune di Montelupo, quest’anno si terrà sabato 19 e domenica 20 ottobre, sempre in località Turbone, con un programma ricco di iniziative.

Evidente la declinazione ecologico-ambientale dell’evento, con l’iniziativa di sabato 19, alle 16.30, “Il Contratto di Fiume della Pesa si racconta”, in cui l’assessore Lorenzo Nesi farà il punto insieme al collega Saverio Mecca di Scandicci, a Paolo Masetti e altri ospiti su tutela dell’ambiente, dell’agricoltura, dei paesaggi della Pesa e delle risorse idriche del territorio.

Ma la difesa dell’ambiente passa anche dalla celebrazione della bellezza del nostro territorio e dal legame con la natura e la storia rurale. La manifestazione, infatti, è dedicata alla riscoperta delle tradizioni contadine, alla tutela del paesaggio e alla promozione di pratiche ecologiche, con un ricco programma per tutte le età: dagli stand gastronomici ai laboratori didattici, passando per esibizioni musicali, giochi, escursioni, musica e aperitivi.

Importante sottolineare come, in occasione di Bosco in festa, verrà chiusa al traffico tutta via Turbone a partire dal numero civico 1; questa chiusura comporta di fatto l’interruzione della circolazione da e per la frazione di Pulica, impattando anche su via della Pesa. Questa modifica alla viabilità seguirà gli orari della manifestazione, ovvero: sabato 19 ore 15-21 e domenica 20 ore 8-19.

Il festival avrà inizio sabato 19 ottobre, alle 15.00, con stand gastronomici, mercato artigianale, il parco tematico Vivascienza, lo stand l’Associazione Arcieri Certaldesi che offrirà prove di tiro con l’arco, lo stand del CAI Scandicci per ottenere informazioni sui nuovi sentieri trekking delle Quattro Valli dal CAI Scandicci e il punto informativo della PRO Loco di Montelupo. Alle 17.30 sempre la PRO Loco organizzerà una visita guidata all’Atelier Bagnoli.

Per gli spettacoli, dalle 17.00: “Tante storie, ovvero tre in uno!” di Alessandro Gigli, concerto dei Dark Bloom e dei Little Italy. E per concludere, l’Aperitivo Boscaiolo, con dj set di The Beat Goes On.

Per tutta la durata di Bosco in festa, nella sala interna del Circolo ricreativo Turbone sarà inoltre possibile visitare la mostra “Mattone su Mattone”, che restituisce un anno di ricerche sulla storia delle case del popolo toscane.

Domenica 20, le attività inizieranno alle 8.00 con: apertura dello stand per il noleggio di E-bike. 2a edizione del Trail Cycling dei Tre Fiumi e trekking alla scoperta della nuova sentieristica delle Quattro Valli.

Dalle ore 10.00, torneranno gli stand gastronomici e riprenderanno le attività di Vivascienza. Sarà inoltre aperta la Fattoria Didattica presso la Piazza del Boscaiolo, curata dalla Fattoria di Gea, insieme agli stand informativi del CAI Scandicci e della Pro Loco Montelupo, alle dimostrazioni di tiro con l’arco e al mercato artigianale. Nella Piazza del Taglialegna, sarà possibile conoscere i sistemi di prevenzione e repressione degli incendi.

Le attività del pomeriggio, dalle 15.00. Gioca la Piazza, esibizione degli Arcieri Storici Certaldesi lungo il fiume Pesa, laboratorio Circo Ipotetico. E ancora: concerto dei Quarto Podere e, per concludere, lo spettacolo di ballo contemporaneo e Hip Hop "80, 90 e 2000 ricordi", curato da Art Lab Triboo.

Commenta l’assessore Lorenzo Nesi: “Turbone e Bosco in Festa sono oramai riconosciuti come sinonimo di festa paesana, di delizie autunnali, di valorizzazione dell’ecologia, dell’ambiente e dei paesaggi della bassa Val di Pesa. Grazie ai tanti volontari che per mesi si impegnano insieme ad altre Associazioni per la buona riuscita dell’evento, arricchendolo con attività outdoor, artistiche e ricreative per grandi e piccini”.

Fonte: Comune di Montelupo Fiorentino - Ufficio stampa

Notizie correlate