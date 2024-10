Inaugurato il fontanello al Villaggio Piaggio

C’è un nuovo impianto nel comune di Pontedera che consente ai cittadini di adottare buone pratiche e conseguire risparmi economici. Si tratta del fontanello di acqua ad alta qualità, inaugurato nel pomeriggio di ieri, mercoledì 16 ottobre, in via XXIV Maggio al Villaggio Piaggio. È il quarto impianto realizzato da Acque nel territorio comunale, dopo quelli in piazza Trieste, La Rotta e Montecastello (quest’ultimo inaugurato il mese scorso).

Come gli altri, e proprio come tutti i fontanelli del gestore idrico del Basso Valdarno, anche quello di via XXIV Maggio eroga gratuitamente acqua proveniente dalla rete idrica pubblica, resa particolarmente piacevole al gusto grazie a un trattamento che elimina il cloro, pur preservando la sicurezza garantita dalla risorsa distribuita sul territorio. Il progetto s’inserisce in un più ampio piano di Acque per promuovere il consumo di acqua di rubinetto, ridurre l’utilizzo delle bottiglie di plastica e offrire alle famiglie un’opportunità di risparmio concreto.

A dimostrarlo ci sono i numeri che fanno registrare gli impianti già attivi a Pontedera, situati in piazza Trieste e La Rotta: nel 2023, hanno fornito più di 729mila litri di acqua, per un risparmio di oltre 150mila euro e quasi 20 tonnellate di plastica in meno disperse in ambiente. La scelta dei fontanelli, dunque, non solo offre un beneficio diretto alle famiglie, ma rappresenta anche un contributo significativo alla sostenibilità del territorio.

Alla “prima” dell’impianto al Villaggio Piaggio erano presenti, tra gli altri, l’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli, l’assessore alla scuola Francesco Mori - l’amministrazione comunale ha co-finanziato l’opera - il presidente della consulta Andrea Paolucci, la dirigente scolastica dell'Istituto Comprensivo “Pacinotti” Virginia Cirillo, e il presidente di Acque, Simone Millozzi. Spettatori dell’evento, tantissime bambine e bambini della scuola De Amicis.

“Questo impianto - spiega l’assessore Belli - si inserisce nel percorso dell'amministrazione volto ad ampliare la presenza dei fontanelli sul territorio comunale, per garantire a tutti i cittadini la possibilità di usufruire di acqua buona e gratuita. Ci auguriamo che tutti possano apprezzarne l'importanza e farne un uso responsabile. Si tratta di una vera e propria opera pubblica, a disposizione di tutti: è fondamentale che venga rispettata e preservata, così da continuare a rappresentare una risorsa preziosa per la nostra comunità”.

Il presidente Millozzi sottolinea l’importanza di progetti come quello al Villaggio Piaggio, ricordando che si tratta del 76° fontanello attivo nel territorio gestito da Acque: “Ogni nuovo impianto rappresenta un passo avanti verso un modello di consumo più consapevole e sostenibile. L’acqua che offriamo è la stessa che arriva nelle case: controllata, sicura e ancora più gradevole al gusto. Questo progetto non è solo un servizio, ma una missione condivisa con i cittadini e le amministrazioni, per preservare le risorse del nostro territorio”.

Fonte: Acque Spa

Notizie correlate