"Intelligenza artificiale e sanità", l'incontro del Rotary Club Empoli

Serata molto interessante e di grande attualità al Ristorante Viva di Sovigliana-Vinci sul tema dell’Intelligenza Artificiale (IA) applicata alla Medicina, organizzata dal Rotary Club Empoli. Relatrice di grande spessore la Prof.ssa Antonella Rizzo, docente di Igiene e Medicina Preventiva presso l'Università di Pisa. Con una carriera dedicata alla salute pubblica, si occupa principalmente di sorveglianza e prevenzione delle infezioni correlate all'assistenza sanitaria, malattie infettive emergenti e riemergenti, e malattie prevenibili con vaccino. Tra i suoi principali interessi di ricerca vi è l'integrazione dell'IA nella sanità, con particolare attenzione alle nuove frontiere della medicina e alle sfide etiche e legali, come il GDPR e la privacy.

In virtù della sua pluriennale esperienza acquisita grazie alla partecipazione a numerose commissioni nazionali e regionali ha contribuito allo sviluppo di strategie innovative per migliorare la salute globale e pertanto ha saputo coinvolgere un pubblico attento e partecipe sulle straordinarie opportunità che l’IA offre nell’ambito medico. In particolare ne è stato sottolineato l’impiego nella chirurgia robotica e nella diagnostica per immagini. L’IA garantirà comunque il rispetto della privacy con la tutela di tutti i dati personali e sensibili dei singoli pazienti.

La relatrice si è soffermata sugli straordinari orizzonti che si potranno delineare entro pochi anni nell’ambito della terapia individualizzata consentendo cure specifiche in relazione alle singole caratteristiche personali. Si dipingono dunque scenari in cui si potrà utilizzare per ciascun farmaco la minima dose efficace, con minori effetti collaterali, realizzando oltretutto un risparmio della spesa sanitaria, con grande utilità per la collettività. Numerosi gli interventi che hanno favorito un interessante dibattito su questa stimolante tematica. Significativo il contributo del Presidente Roberto Gelli che ha saputo orchestrare la dialettica consentendo il coinvolgimento di tutta quanta la platea.

Fonte: Rotary Club Empoli

