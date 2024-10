C'è il Lucca Comics, le scuole restano chiuse

È stata pubblicata l'ordinanza per la chiusura delle scuole nei giorni di Lucca Comics & Games. In particolare mercoledì 30, giovedì 31 ottobre e sabato 2 novembre resteranno chiusi tutti gli istituti scolastici pubblici e privati di ogni ordine e grado, il Centro provinciale per l'istruzione degli adulti e le sedi di istruzione e formazione professionale, i servizi educativi per la prima infanzia pubblici e privati sono. L'ordinanza fa parte delle misure concordate con le autorità di pubblica sicurezza, la Prefettura e i dirigenti scolastici per limitare il traffico durante le giornate molto affollate della manifestazione.

Fonte: Comune di Lucca - Ufficio stampa

