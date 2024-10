Musica, alla San Paolo di Empoli 'Libri & Suoni'

Empoli ospita Libri & Suoni, un ciclo di incontri dedicato al mondo della musica, organizzato dalla libreria Ubik La San Paolo Libri & Persone in collaborazione con Edizioni Curci e il Centro Studi Musicale Ferruccio Busoni. La rassegna propone tre appuntamenti presso la libreria, situata nel cuore della città, in via del Giglio 53, con esponenti di spicco della scena musicale contemporanea, autori di libri di grande interesse e attualità che fanno parte della collana Correnti diretta da Carlo Boccadoro.

Il primo appuntamento si terrà venerdì 18 ottobre 2024, alle ore 18:30. Protagonista sarà Daniele Cassandro, con il suo libro Dischi Volanti: 40 album alieni da Duke Ellington a Lady Gaga, pubblicato da poche settimane e già in ristampa. Un volume che racconta le storie inaspettate di dischi dimenticati, poco noti o sottovalutati dalla critica, comunque sorprendenti. In un’epoca dominata da streaming e algoritmi, Cassandro ci invita a riscoprire l’ascolto integrale degli album, perché, come diceva Prince nel 2015, “albums still matter”.

Il secondo incontro si terrà il 13 novembre con Filippo Del Corno, che presenterà il suo libro Puccini ‘900. La seduzione della modernità (in uscita il 30 ottobre). Il volume esplora un aspetto meno conosciuto di Giacomo Puccini, mostrando come il compositore fosse a pieno titolo parte del fermento culturale delle avanguardie del suo tempo. Un’opera che getta nuova luce sul rapporto di Puccini con la modernità e la sperimentazione artistica.

La rassegna si concluderà giovedì 28 novembre con Luca Ciammarughi e il suo libro Non tocchiamo questo tasto. Musica classica e mondo queer, diventato un caso editoriale. L’opera sfida la narrazione eteronormativa della storia della musica, gettando luce su aspetti spesso censurati o ignorati riguardanti compositori e compositrici queer, e offrendo una nuova prospettiva sul mondo della classica.

A dialogare con gli autori, oltre al padrone di casa Fabio Cremonesi, saranno Freddy Lavezzo e Lorenzo Ancillotti.

Fonte: Ufficio stampa

