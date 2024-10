Torna "Rionalissima", il grande mercato autunnale a Campo di Marte con oltre 300 banchi

Domenica 20 ottobre a Firenze torna l’atteso appuntamento con lo shopping autunnale: ecco “Rionalissima”, la più importante fiera del commercio ambulante della Toscana, arrivata alla 38° edizione, promossa e organizzata da ANVA – Confesercenti Firenze, la storica e più rappresentativa associazione di categoria del settore.

A Rionalissima saranno presenti gli operatori dei mercati rionali cittadini, integrati da altri provenienti da tutta la Toscana, che animeranno il grande mercato allestito per l’occasione nell’arco dell’intera giornata lungo Viale Paoli e Viale Fanti (zona Stadio - Campo di Marte).

Saranno presenti oltre 300 imprese su area pubblica, con prodotti moda, calzature, intimo, accessori, food, accessori per la casa, e molte altre curiosità ed occasioni last minute.

"Come Anva Confesercenti Firenze abbiamo organizzato nelle ultime settimane diversi mercati e fiere domenicali nel territorio fiorentino, che hanno riscontrato ottimi numeri in termini di pubblico; ed auspichiamo che altrettanto positivi siano i numeri di Rionalissima, che rappresenta un appuntamento particolarmente atteso sia dagli operatori su area pubblica che dai visitatori. – afferma Luca Taddeini Presidente Anva Confesercenti Firenze – Un momento dedicato allo shopping con ottime occasioni e prodotti di qualità".

"Eventi su area pubblica come Rionalissima sono fondamentali per sostenere e promuovere l’attività di queste piccole imprese ambulanti in questo difficile momento economico che stiamo attraversando, ed hanno, inoltre, l’obiettivo di consolidare il legame tra mercati e cittadini" conclude Taddeini.

Rionalissima è una grande occasione di shopping (orario 8.00-20.00), ormai diventata una tradizione da vivere in città!

Fonte: Confesercenti Firenze - Ufficio stampa

Notizie correlate