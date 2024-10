A Santa Maria a Monte il Gran Galà di Io Filume’

Domenica 20 Ottobre alle ore 18 andrà in scena al Teatro Comunale di Santa Maria a Monte (Piazza della Vittoria 47), il Gran Gala’ di Io Filume’, spettacolo vincitore del Premio “Spirito Fringe”, riconoscimento ottenuto lo scorso 28 Luglio al Teatro India durante la finale della XII° edizione del Roma Fringe Festival.

Con questo evento il Teatro di Bo’ vuole condividere con tutto il pubblico dello spettacolo, questo prestigioso premio e allo stesso tempo festeggiare insieme i primi 24 anni di attività dei Pensieri e Teatro di Bo’.

Io Filume’ è un racconto personale che fa rivivere l'eroina eduardiana, Filumena Marturano, in veste contemporanea come se fosse un'altra Filume'.

La storia di Franco che, intrecciandosi con quella di Filumena Marturano, torna a insegnare la potente arma dell'inclusione.

Il monologo di Franco e le battute drammatiche di Eduardo De Filippo sono pezzi di un puzzle perfetto in cui le vite dei protagonisti delle due storie si incastrano senza fatica: entrambi usati e sottovalutati da chi li circonda, messi da parte, emarginati, soli e soprattutto non amati. Ma loro amano, sono innamorati della passione, della vita, si illudono di fronte alle piccole gioie, nonostante dietro l’angolo si nascondano ogni volta delusioni e fallimenti. Entrambi vorrebbero ottenere amore e rispetto, ma per molto tempo, tutto ciò che ottengono sono solo disprezzo e biasimo. La loro forza sta proprio nel continuare a lottare per amore, Filume' per Don Domenico e i suoi figli e Franco per il suo lavoro, il suo teatro, la sua arte. Rincorrono l’amore a caro prezzo, l’uno con la Sindrome della Valigia che lo accompagna sin dalla nascita, l’altra con la voglia di rimettere in piedi la sua vita di donna e di madre, per permettersi di piangere e commuoversi, emozionarsi, almeno una volta.

Io Filume'

di e con Franco Di Corcia Jr

Musica Dal Vivo Mattia Pagni

Assistenza Alla Messa In Scena Michelangelo Ricci e Mattia Pagni

Consulenza Scenica Mauricio Salinas

Fotografia Di Scena Gianni Mattonai

L’intero ricavato dello spettacolo andrà a finanziare le Borse di Studio dei Laboratori Teatrali per Bambin* e Ragazz*.

Fonte: Ufficio stampa

