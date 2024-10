Acque, interruzione idrica programmata nel comune di Pontedera

Acque comunica che, per lavori sulla rete idrica nel comune di Pontedera, dalle ore 22.30 di martedì 22 alle 6.30 di mercoledì 23 ottobre, si renderà necessario sospendere l’erogazione idrica nei quartieri Bellaria, Galimberti e in tutta la zona del capoluogo a sud della ferrovia, ad esclusione dell’area PIP.

Al ripristino del servizio si verificheranno temporanei fenomeni di intorbidamento dell’acqua, destinati comunque a esaurirsi in breve tempo.

Per limitare i possibili disagi si informa la popolazione che potrà approvvigionarsi alternativamente presso gli impianti di acqua ad alta qualità di piazza Trieste e in via XXIV Maggio.

In caso di condizioni meteorologiche avverse, l’intervento sarà rinviato al giorno successivo ovvero tra mercoledì 23 e giovedì 24 ottobre, con le stesse modalità.

Scusandosi per i disagi, Acque informa che per ogni ulteriore chiarimento o aggiornamento è possibile contattare il numero verde 800 983 389.

Fonte: Acque, Comunicazione e Relazioni Esterne

