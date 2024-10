Basket Castelfiorentino e Gialloblu Castelfiorentino al via, la parola allo staff tecnico

Sta per alzarsi il sipario sulla stagione del Basket Castelfiorentino e del Gialloblu Castelfiorentino, che nel fine settimana esordiranno rispettivamente nei campionati di C Femminile e Divisione Regionale 2.

La parola, dunque, passa di diritto allo staff tecnico: Fabrizio Iserani, assistente di Gianni Lazzeretti con la serie C Femminile, in campo sabato 19 ottobre contro il Gea Basketball (ore 19 PalaGilardetti), e Dario Chiarugi, coach della Divisione Regionale 2, che dopo il turno di riposo alla prima giornata debutterà domenica 20 ottobre contro il Basket Certaldo (ore 18 palazzetto Canonica).

Fabrizio Iserani, assistant coach C Femminile – Basket Castelfiorentino: "Ci apprestiamo ad affrontare un campionato che quest’anno avrà una formula un pò diversa, con le prime otto squadre che lotteranno per i due posti in serie B e le ultime quattro che invece inseguiranno la salvezza. Per quanto ci riguarda è stato confermato in blocco il gruppo della scorsa stagione, con la sola aggiunta di Elena D’Ambrosio, classe 2007, che arriva in doppio utilizzo dall’Use Rosa. Abbiamo fatto un buon pre campionato, ci stiamo allenando bene e siamo pronti per questo inizio, con la volontà di dare il massimo e sicuramente migliorare il piazzamento dello scorso anno".

Dario Chiarugi , head coach Divisione Regionale 2 – Gialloblu Castelfiorentino: "Quello che sta per iniziare è un campionato in un certo senso nuovo per noi, poiché affronteremo squadre che negli anni scorso non abbiamo mai incontrato e anche squadre che magari già conosciamo ma che si sono rinnovate al livello di organico, quindi non sappiamo cosa aspettarci. Sarà sicuramente un campionato impegnativo, al quale ci approcciamo con un gruppo ormai consolidato e coeso. Conosciamo i nostri punti di forza e siamo consapevoli dei nostri limiti, e proprio su questi dovremo lavorare per cercare di migliorarci e raggiungere il miglior risultato possibile".

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino

