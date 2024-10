Erina odv, una fondazione nata attorno "a una grande donna" e alla sua lotta contro il cancro

Erina odv è una fondazione no-profit nata nel 2021 a San Miniato con l'obiettivo di finanziare e supportare la ricerca contro il cancro promuovendo al tempo stesso la prevenzione attraverso attività rivolte alla salute fisica, alimentare e mentale.

L'associazione prende il nome da Erina Mariotti una figura molto conosciuta nella zona di San Miniato, scomparsa nel 2021 a causa di un cancro:"Mia madre era malati da tanti anni, però nel corso della sua malattia è stata un'icona di positività e di ispirazione per tante persone. Lei tra una terapia e l'altra prendeva un volo e andava a fare un viaggio dall'altra parte del mondo, riusciva a venire a lavoro senza capelli ma con il suo rossetto rosso addosso. Quando gli chiedevano come stava lei rispondeva sempre bene. Molte persone malate venivano spesso nel nostro negozio oer cercare da lei una parola di conforto. Al suo funerale c'erano molte persone che noi della famiglia non conoscevamo e ci dicevano che la nostra mamma li aveva aiutati a superare momenti difficili."

Con queste parole Elisa Leoni racconta la storia di sua madre Erina, continuando a spiegarci perché abbia deciso dare vita all'associazione Erina odv insieme a suo padre e sua sorella: " Abbiamo deciso di aprire l'associazione per continuare a dare una mano alle persone così come faceva mia madre, lei lo faceva in maniera incondizionata e non programmata, noi invece lo facciamo in maniera programmata. Non siamo bravi come lei ma cerchiamo di fare il possibile."

Erina Mariotti

L'associazione organizza annualmente due eventi per raccogliere fondi per la ricerca e per sensibilizzare sul tema prevenzione: Il Compleanno dell'associazione il 12 ottobre e il Memorial il 22 maggio.

"Il primo anno siamo riusciti a raccogliere circa cinque mila euro per il progetto del Professore Simoncini dell'Ospedale Universitario di Pisa per la ricerca sul cancro all'ovaio, l'anno successivo sempre grazie ai nostri eventi siamo riusciti a supportare il reparto oncologico pediatrico di Pisa, poi nel 2023 abbiamo aiutato una fondazione che mette a disposizione in maniera gratuita degli appartamenti per le famiglie con figli malati oncologici che vengono in toscana per curarsi e fare le terapie. Quest'anno abbiamo fatto una cena a Colle Brunacchi e abbiamo raccolto duemilaseicento euro all'associazione VIP, vivi in positivo, un gruppo di clown in corsia che vanno a rallegrare i pazienti sia bambini che adulti." contunua Elisa in merito agli eventi di Erina odv "Abbiamo collaborato anche con uno spettaccolo teatrale con il 'Trio Fio', solitamente abbiamo sempre un vip che a titolo gratuito ha contribuito alla nostra causa. Abbiamo avuto come ospiti Sergio Forconi e anche Alessandro Benvenuti insieme agl'altri 'Vecchietti dei delitti del BarLume' i protagonisti dell'omonima serie televisiva. L'anima dei nostri eventi non è assolutamente seria, triste o noiosa anzi cerchiamo sempre di far divertire coloro che decidono di parteciparvi con l'obiettivo di stare bene tutti insieme, organizziamo anche una grande lotteria con opere d'arte di grande importanza con il fine di finanziare la ricerca e la prevenzione".

