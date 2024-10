Facilitazione digitale, aprono gli sportelli nell'Empolese Valdelsa con Cgil

Partiranno lunedì 21 ottobre nell'Empolese Valdelsa i “Punti digitale facile”, luoghi fisici dove i cittadini e le cittadine possono ricevere gratuitamente assistenza e formazione, da persone competenti, nell’uso di internet e degli strumenti digitali e nell’accesso ai servizi on line, in primis della Pubblica Amministrazione, in modo da garantire pari opportunità ed inclusione digitale. Gli sportelli sono organizzati dal Centro L.I.F.E. in collaborazione con la CGIL, lo SPI-CGIL e i Comuni coinvolti e si troveranno nelle sedi CGIL del territorio.

Il servizio, che è totalmente gratuito, è promosso e finanziato dalla Regione Toscana

In particolare, allo sportello saranno forniti i seguenti servizi relativi a

- SALUTE: utilizzare il Fascicolo Sanitario Elettronico, scegliere il tuo medico di base, prenotare esami e controlli, oppure conoscere tutti gli usi possibili della Tessera Sanitaria Elettronica.

- SCUOLA: pagare online tasse e contributi scolastici, fare un’iscrizione on line alla scuola dell’obbligo, oppure conoscere le agevolazioni previste dalla Regione Toscana.

- PAGAMENTI pagare il bollo auto on line, a usare la app IO e i servizi digitali dell’Agenzia delle Entrate, PagoPA

- IDENTITA’ DIGITALE: attivazione e utilizzo dello Spid attivazione e utilizzo della carta d’identità elettronica CIE

- SICUREZZA: usare Internet in modo sicuro, fare acquisti on line in sicurezza, riconoscere una truffa, proteggere il computer e il telefono.

- PRIVACY: proteggere i tuoi dati personali on line, usare Internet in sicurezza, usare i social in maniera protetta, oppure proteggere computer e telefono dei figli minori.

- FORMAZIONE: percorso formativi individuali e/o di gruppo sulle competenze digitali

Il Commento di Gianluca Lacoppola – Coordinatore CGIL Empolese Valdelsa

Abbiamo accolto con favore la possibilità di ospitare gli sportelli di aiuto digitale nelle nostre sedi. Sempre più spesso per dialogare con la Pubblica Amministrazione serve utilizzare i canali on line e questo in molti casi è un limite per chi non ha dimestichezza con gli strumenti informatici o con la lingua italiana. I servizi di aiuto e formazione digitale rientrano per questo tra le priorità che il sindacato deve darsi per aiutare le persone a risolvere i propri problemi. Ospitarli nelle sedi CGIL significa prossimità con centinaia di persone che si rivolgono a noi ogni giorno per questioni lavorative o per problemi con l'INPS, per il Patronato e il Caaf, ma anche per questioni legate alla casa e ai diritti dei consumatori. E questo è un valore aggiunto importante.

Gli sportelli saranno presenti nelle seguenti sedi

CENTRO L.I.F.E. - CGIL EMPOLI in Via San Mamante 44

dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00;

Per informazioni e appuntamenti 057179874

CENTRO L.I.F.E. - SPI-CGIL – CERRETO GUIDI in Via Roma 1

dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e Mercoledì e Venerdì dalle 15:00 alle 17:00;

Per informazioni e appuntamenti 057155010

CENTRO L.I.F.E. SPI-CGIL SOVIGLIANA in Viale Togliatti 190

dal Lunedì al Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 e Martedì e Giovedì dalle 15:00 alle 17:00;

Per informazioni e appuntamenti 0571902671

CENTRO L.I.F.E. CGIL CASTELFIORENTINO in Via Bianchi 4

il Lunedì e il Giovedì dalle 09:00 alle 13:00;

Per informazioni e appuntamenti 0571629111

CENTRO L.I.F.E. CGIL CERTALDO in Via XX Settembre 18

il Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00;

Per informazioni e appuntamenti 0571668060

CENTRO L.I.F.E. SPI-CGIL GAMBASSI TERME in Piazza Di Vittorio 7

il Martedì dalle 09:00 alle 13:00;

Per informazioni e appuntamenti 0571639015 – 3497200228

CENTRO L.I.F.E. SPI-CGIL MONTAIONE in Via Kennedy 8,

il Venerdì dalle 09:00 alle 13:00.

Per informazioni e appuntamenti0571697665 – 3534628180

Fonte: Ufficio stampa

