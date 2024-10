"L’imbarazzo del cuore", a Fucecchio si parla di come educare all’affettività

Affrontare il tema dell’affettività e della sessualità nelle scuole dell’infanzia e primarie. E’ questo il focus del libro “L’imbarazzo del cuore”, di Lori Vanni e Sandra Vivaldi (Campano Edizioni), che sarà presentato venerdì 25 ottobre alle ore 18 al teatro Pacini. Esperienze pluridecennali hanno portato le autrici a dare voce alle convinzioni teorico-didattiche acquisite nel tempo e a dare testimonianza delle attività e dei percorsi realizzati nella scuola dell'infanzia e primaria riguardo ai contenuti dell'affettività e della sessualità. Una serata che sarà arricchita dalla presenza di vari ospiti e dalla testimonianza di protagonisti di tali esperienze.

IL LIBRO

Il libro nasce dall’esigenza di raccogliere e documentare attività e materiale didattico sperimentati nella scuola dell’infanzia e primaria sulle tematiche dell’affettività e della sessualità al fine di fornire agli educatori uno strumento di lavoro facile e immediato. Uno strumento di facile consultazione e di riscontro immediato, sia per il supporto teorico che per la ricchezza di immagini e la varietà delle proposte operative realizzate attraverso una grafica curata e ricercata.

LE AUTRICI

Lori Vanni e Sandra Vivaldi sono due insegnanti della scuola primaria con oltre 42 anni di servizio, attualmente in pensione. Dagli anni ‘90 sperimentano progetti sull’affettività e sessualità nel Circolo Didattico di Fucecchio in collaborazione con l’ASL Toscana Centro. Hanno partecipato a vari corsi di formazione fra cui 6 anni consecutivi di life skills con conseguenti sperimentazioni in classe. Collaborano con l’ASL Toscana Centro, Ufficio promozione alla salute, come esperte promotrici nella formazione di insegnanti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado sulle life skills “Affettività e Sessualità”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa

