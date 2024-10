Maltempo nell'Empolese Valdelsa, problemi tra Castelfiorentino e Certaldo

Sono state ore di forte piogge e disagi in gran parte della Toscana, anche nell'Empolese Valdelsa, con un occhio di riguardo alla zona vicina al confine con la provincia di Siena. La Valdelsa, sia senese che fiorentina, è stata subissata dalle piogge.

Dalla Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze fanno sapere che durante la notte, a seguito dell'innalzamento del livello idrometrici dei fiumi, è stato attivato il servizio di piena del Valdarno centrale e del Valdarno superiore.

Sotto controllo anche l'Elsa: "Il colmo di piena è in transito sull'idrometro di Castelfiorentino per quanto riguarda l'Elsa". Non sono state segnalate criticità idrauliche di rilievo. Attualmente i livelli idrometrici sono in diminuzione ma è atteso un nuovo fronte freddo che al momento staziona sulla costa.

La segnalazione: "Fossi non puliti, terreni allagati"

Ci arriva una segnalazione da lettori della zona: "I fossi, evidentemente non regimati o puliti, stanno esondando. Gli animali nei giardini delle famiglie sono messi in salvo, uno purtroppo è deceduto. È una preoccupazione forte la nostra, dovuta anche all'incuria dei lavori sulla nuova 429". C'è spazio anche per lo sfogo: "Questa non è progettualità, non è prevenzione, è tutt'altra storia: incuria a fronte di un progetto che in 30 anni ed oltre di progettazione sta producendo danni a questo territorio".

Chiusa 429 a Castelfiorentino direzione Certaldo

Francesca Giannì, sindaca di Castelfiorentino, informa che ci sono "criticità in zona Pettinamiglio per carico sul reticolo idraulico Elsa e rii minori. Sottopassi e resedi stradali allagati. 429 direzione Certaldo temporaneamente chiusa. Vigili del fuoco e protezione civile sul posto".

L'aggiornamento poco dopo l'alba: "La viabilità verso Certaldo è chiusa sulla 429, così come è stata chiusa a Certaldo in direzione Badia a Elmi, per allagamenti fiume Elsa e rii minori. Piangrande momentaneamente aperto ma in verifica da parte di polizia municipale e protezione civile. Nessuna altra chiusura verso le altre direzioni da e per Castello. Le scuole sono regolarmente aperte, abbiamo contattando i Dirigenti Scolastici per appurare eventuali problemi di mobilità di specifiche famiglie. Le eventuali assenze per impossibile mobilità non saranno considerate".

La situazione a Certaldo

Il sindaco Giovanni Campatelli segnala i problemi su Facebook:

"L’area della Steccaia nel Comune di S. Gimignano è chiusa al traffico, mentre la strada per Gambassi Terme è al momento percorribile Nei territori limitrofi è ancora chiusa per allagamento la SR 429 in direzione Castelfiorentino. Ci sono sottopassi pedonali che risultano chiusi perché allagati quali il sottopasso ferroviario di Via Trieste e di Via Potente chiuso per allagamento dal torrente Agliena, così come il sottopasso di Via Gen. Della Chiesa e il sottopasso di Via Fonda/Via Piano di Sotto. Si segnala inoltre la chiusura al traffico di Via Fossati. L’area della Steccaia nel Comune di S. Gimignano è chiusa al traffico, mentre la strada per Gambassi Terme è al momento percorribile Nei territori limitrofi è ancora chiusa per allagamento la SR 429 in zona Malacoda nel Comune di Castelfiorentino Tutti i plessi scolastici del territorio sono regolarmente aperti. Il Centro operativo comunale è attivo fin dalle prime fasi dell’allerta in rete con il sistema di Protezione civile dell’Empolese Valdelsa. Seguiranno aggiornamenti".

