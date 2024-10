Montespertoli compie 250 anni: gli ultimi appuntamenti

Dopo un anno ricco di eventi, il programma di celebrazioni per i 250 anni dalla nascita di Montespertoli, inaugurato la scorsa primavera con la scopertura della targa sul palazzo comunale e lo speciale annullo filatelico, si avvia alla sua conclusione con una serie di imperdibili iniziative culturali. Tra proiezioni di docufilm e conferenze, il pubblico avrà nuovamente l'opportunità di immergersi nella storia e nelle vicende che hanno segnato il territorio. Ecco gli ultimi appuntamenti previsti al Centro culturale “Le Corti”:

- 25 ottobre 2024, ore 18.00 – Proiezione del docufilm "Montespertoli: la sua storia"

A cura di Anna Maria Gasparri Rossotto, questo docufilm ripercorre le fasi più importanti della storia di Montespertoli, dalle sue origini alle trasformazioni che lo hanno reso il comune che conosciamo oggi. Un viaggio tra documenti e racconti inediti, alla scoperta delle radici del paese.

- 26 ottobre 2024, ore 18.00 – Proiezione del docufilm "Montespertoli: le sue storie"

Sempre a cura di Anna Maria Gasparri Rossotto, il secondo docufilm approfondisce le vicende e i personaggi chiave della storia locale, con un’attenzione particolare agli aspetti più curiosi e meno noti del passato di Montespertoli.

Sabato 16 novembre si svolgeranno le ultime due conferenze di chiusura:

- ore 16.00 – Conferenza "Dopo la Riforma: Montespertoli nell’Impero napoleonico e nello stato unitario"

Lo storico Paolo Gennai condurrà i partecipanti attraverso gli eventi che hanno segnato Montespertoli nel periodo successivo alle grandi riforme, soffermandosi sul suo ruolo durante l’Impero napoleonico e l’Italia unita.

- ore 17.00 – Conferenza "Le storie di Montespertoli"

Paolo Gennai, affiancato da Andrea Pestelli, presenteranno una panoramica delle storie più significative del comune, tra aneddoti e protagonisti locali che hanno contribuito a delineare l’identità della comunità.

Questi eventi chiudono in bellezza un anno di celebrazioni che ha visto la partecipazione attiva della cittadinanza e l’impegno costante per valorizzare il patrimonio storico e culturale di Montespertoli. Un’occasione per salutare degnamente questo percorso di riscoperta e riflessione sul passato del comune.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa

