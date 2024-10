Sfonda la porta di casa e minaccia la famiglia con un coltello

Nel pisano un uomo ha sfondato la porta di casa di una famiglia minacciando e aggredendo i componenti con un coltello a serramanico e un manubrio da pesi per la palestra. L'uomo riteneva che uno dei componenti della famiglia avesse rubato alcuni telefoni cellulari, ritrovati poi successivamente.

L'uomo è stato arrestato dai carabinieri, l'accusa è di violazione di domicilio, danneggiamento, minaccia aggravata, lesioni personali e porto abusivo di armi.

L'intervento dei militari ha evitato che la situazione degenerasse ulteriormente visto che l'arrestato era in evidente stato di alterazione e stava minacciando la famiglia con il coltello e il piccolo manubrio da palestra. Bloccato è stato accompagnato in caserma, mentre i militari nell'abitazione hanno recuperato all'ingresso, un ulteriore coltello che l'uomo aveva usato per entrare nell'abitazione e che poi aveva gettato una volta entrato in casa.

