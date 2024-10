Autista salva padre e figlio bloccati in auto dal maltempo a Siena

Ieri sera a Siena, un autista di Autolinee Toscane ha tratto in salvo un automobilista e il suo figlio piccolo, rimasti bloccati a causa delle forti piogge. L'episodio è avvenuto intorno alle 19:45 in via Aldo Moro, nella parte nord della città.

Giuseppe Cangialosi, 37 anni, originario di Poggibonsi e alla guida del bus, stava percorrendo la strada già allagata quando ha notato una Fiat Punto ferma, il cui motore si era spento a causa dell'acqua. A bordo c'erano un uomo e un bambino di circa 5 anni, in difficoltà a uscire dall'auto.

L'autista ha accostato il bus al veicolo in panne e, utilizzando le sospensioni del mezzo per alzarlo e impedire che l'acqua penetrasse, è riuscito a far salire i due passeggeri in sicurezza. Il bambino è stato preso in braccio dall'autista e fatto entrare attraverso la porta anteriore del bus dopo essere passato dal finestrino posteriore dell'auto. Subito dopo è salito anche il padre. Una volta a bordo, il bus ha proseguito il suo tragitto regolare e le persone soccorse sono scese alla fermata utile per tornare a casa.

Intanto, la sindaca di Siena, Nicoletta Fabio, ha sottolineato che la quantità di pioggia caduta in città è stata senza precedenti e ha espresso la speranza che il meteo migliori, poiché altre precipitazioni renderebbero la situazione ancora più critica.