Abc ancora in trasferta, Castelfiorentino attesa a Lucca: "Arriviamo da una bella vittoria"

Seconda trasferta consecutiva per l’Abc Solettificio Manetti, che dopo Siena si appresta a riprendere il viaggio. Stavolta la destinazione sarà il PalaTagliate del Basketball Club Lucca, campo su cui i gialloblu sono attesi domenica 20 ottobre alle ore 17 per la quinta giornata di serie B Interregionale (arbitri Sposito di Livorno, Nocchi di Vicopisano).

Dopo la vittoria conquistata ai danni della Virtus, giunta a portare una boccata d’ossigeno e a frenare una striscia arrivata a tre risultati negativi consecutivi, i ragazzi di Samuele Manetti sono chiamati a bissare la prestazione di sette giorni fa per provare a portare a casa due punti da un campo sempre ostico. Per farlo, come e forse più di domenica scorsa, saranno richiesti quaranta minuti di intensità e lucidità, consapevoli che i padroni di casa sapranno approfittare di qualsiasi momento di confusione o blackout.

Il Bcl Lucca di coach Leonardo Olivieri si affida ad un roster ormai coeso e ampiamente collaudato. Tante le conferme biancorosse sia nel reparto esterni, che potrà contare ancora sull’esperienza di Andrea Barsanti, Tommaso Tempestini, Andrea Del Debbio e Fabio Lippi, sia nel pitturato, con i centimetri e la solidità di Jacopo Pierini, Carlo Trentin e Andrea Simonetti. Due, invece, i nuovi innesti andati a chiudere un roster costruito all’insegna della continuità rispetto alla passata stagione: Andrea Vignali, ala grande classe ’93, reduce dell’ultima stagione alla Fides Livorno in C Unica e dalle due precedenti a La Spezia, con trascorsi in B Nazionale tra Francavilla, Firenze, Viterbo e Piadena, e Gianni Dubois, ala piccola argentina classe ’98, scuola Robur Basket Osimo in cui si è accasato nelle ultime quattro stagioni, culminate lo scorso anno con la conquista della finale per la promozione in B Interregionale e con una media di 21 punti ad allacciata di scarpe.

"Affronteremo una squadra completa e ben allenata, reduce da due sconfitte consecutive e dunque doppiamente motivata a cercare il riscatto davanti al proprio pubblico – commenta Iker Ciano -. Per quanto ci riguarda, nonostante le difficoltà di quest’ultima settimana, arriviamo da una bella vittoria che ci ha dato morale ed entusiasmo, e proprio come domenica scorsa sappiamo di dover mantenere alta la concentrazione durante l’intero arco della partita per proseguire sulla strada intrapresa".

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa

