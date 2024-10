Commemorazione vittime delle foibe, il Csx di Castelfranco: "Mini presente, ma non a iniziative in ricordo di stragi nazifasciste"

L’uccisione di Norma Cossetto, studentessa istriana, seviziata e infoibata nell’autunno del 1943, resta una delle pagine più atroci di quella stagione. Alla fine della guerra, in quel lembo del continente, tra infoibati e uccisi dai nazisti e fascisti, non c’era famiglia che non piangesse un lutto. Ricordiamo con rispetto e pietà il corpo violato di Norma Cossetto, medaglia d’oro al merito civile per volontà del presidente Carlo Azeglio Ciampi, partigiano in Abruzzo e a sua volta decorato di medaglia al valor militare. La rosa rossa sia memoria dell’odiosa e ingiustificata violenza che si consumò contro una giovane indifesa, vittima della contrapposizione bellica e ideologica: il suo martirio ricordi le troppe donne che ancora oggi in tutto il mondo patiscono abusi e ferocia. Il nazionalismo, ieri come oggi, in tutti il mondo, è il male che dissemina odi e contese.

Per questo e con questo spirito democratico, repubblicano e antifascista, il nostro gruppo Castelfranco Unità ha partecipato all'iniziativa di commemorazione prevista stamani in piazza Garibaldi a Castelfranco di Sotto su invito dell’amministrazione comunale. Abbiamo constato con piacere la presenza del Sindaco Fabio Mini alla commemorazione visto e considerato che fino ad oggi non ha mai presenziato personalmente alle iniziative istituzionali in ricordo delle stragi nazifasciste di S. Anna di Stazzema e del Padule di Fucecchio nonché di Liberazione di Castelfranco, delegando sempre altri. I morti e le barbarie criminali non hanno colore politico e meritano rispetto secondi i valori alla base della nostra Costituzione italiana.

Fonte: Gruppo consiliare opposizione centrosinistra - "Castelfranco Unita"

