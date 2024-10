La giovane Cecilia Iannandrea concluderà i concerti d’organo a Fuceccho

Sarà la giovane organista CECILIA IANNANDREA a concludere questa sera alle 21:30 nella Chiesa Collegiata di Fucecchio, la terza stagione di concerti d’organo promossa dal Comitato “Fucecchio Città degli organi” e resa possibile dal Contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato e patrocinato dal Comune di Fucecchio assieme alla Diocesi di San Miniato - Commissione di Musica Sacra, Fondazione Montanelli - Bassi, l’Associazione “Le stanze sul Padule”.

Un ringraziamento speciale va anche all’Arciprete di Fucecchio don Andrea Cristiani e ai Sacerdoti dell’Unità Pastorale e oltre che hanno accolto, con fraterna disponibilità, i concerti itineranti nelle loro Chiese parrocchiali, affinché potessimo gustare la bellezza degli organi che vi sono conservati e usati prevalentemente a scopo liturgico.

In questi tre anni sono stati eseguiti 14 concerti per un totale stimato in circa 700 minuti di musica. Gli organisti che si sono alternati alle consolle sono stati 19 (9 maschi e 10 femmine) abbracciando le seguenti nazioni: Italia, Giappone, Cina, Spagna, Equador, Sud Corea.

Le musiche ascoltate sono state di 64 compositori diversi. Il più remoto Andrea Antico nato nel 1470 e il più vicino Leisbert Moreno nato nel 1996 attraversando così 526 anni di storia musicale e organistica.

Vi aspettiamo numerosi per ascoltare un programma denominato “Fantasia”, un viaggio attraverso l’estro di compositori europei dal primo Seicento al primo Novecento.

Fonte: Ufficio Stampa

