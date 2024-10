Lega Fucecchio: "Ordine pubblico e sicurezza dei cittadini, cresce la preoccupazione"

"A distanza di alcuni giorni dall'assalto al caveau delle scarpe di lusso del Calzaturificio Freeland di Fucecchio, uno dei più grandi del Valdarno Inferiore con oltre 300 dipendenti, da parte di una banda di criminali, senza voler creare facili allarmismi, rinnoviamo la nostra forte preoccupazione per un fatto criminoso che ha destato grande allarme tra la popolazione residente e non solo, con una zona di circa 4 km quadrati intorno al Calzaturificio, isolata dai malviventi con tutte le vie di accesso chiuse per mezzo di numerosi autoveicoli rubati e con l'ulteriore spargimento di chiodi a 4 e 5 punte che ha causato svariate forature di pneumatici (vedasi foto allegata), ad alcuni automobilisti".

Così si esprime Marco Cordone (vicesegretario provinciale di Firenze e Segretario Comunale di Fucecchio della Lega Salvini Premier), in merito alle note vicende che hanno interessato una prestigiosa azienda calzaturiera di uno dei principali Centri del comprensorio del Cuoio e della Pelle.

"Con l'occasione - prosegue - vorremmo sapere dal sindaco Emma Donnini se ci potesse informare su un'eventuale ripresa dei lavori all'immobile destinato a Tenenza dei Carabinieri (maggio 2016), nel centro di Fucecchio, immobile ex Opera Pia Landini Marchiani, ex scuola ed ex distretto ASL, che da indiscrezioni dell'estate appena trascorsa, sembrerebbe dovrebbero partire nell'imminente anno 2025. Con la Tenenza dei Carabinieri attiva, avremmo un maggior contingente di militari rispetto agli attuali, destinati al solo territorio di Fucecchio e tutto ciò garantirebbe una maggiore serenità ai cittadini permettendo una presenza ed un'operatività continuativa nell'arco dell'intera giornata. Non c'è Libertà senza Sicurezza."

Fonte: Ufficio Stampa

Notizie correlate