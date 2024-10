Maltempo Castelfiorentino, Giglioli (Lega): "Su Petrazzi serve chiarezza. Chiederemo commissione speciale"

"L’inondazione di Petrazzi ha delle responsabilità precise che, nel rispetto delle famiglie che hanno perso tutto e con danni incalcolabili per tutta l’area economica, devono essere accertate e chi ha sbagliato deve pagare". Così in una nota Susi Giglioli, segretario Lega Castelfiorentino, sulla recente ondata di maltempo che ha riguardato in particolare la Valdelsa (Qui la notizia).

"Di sicuro i nodi di una strada che è servita a fare campagna elettorale per 70 anni e non ancora conclusa, stanno venendo al pettine con ripercussioni rilevanti e non trascurabili. Dopo le 8 mila tonnellate di Keu sepolte a insaputa di chi doveva controllare il cantiere, ci scontriamo con la conclusione dell’ultimo tratto di strada che rende irraggiungibile il collegamento tra i comuni di Castelfiorentino e Certaldo distanti poco più di 5 km. Il sequestro a oltranza di un ponte che è evidentemente inadatto a sostenere un traffico continuo e pesante è solo l’epilogo di una storia infrastrutturale che non ha conclusione£.

Per Giglioli "se la pulitura dei tombini e delle fosse non rappresentano la causa di una così violenta e improvvisa inondazione è chiaro che le responsabilità vanno cercate altrove compreso chi dovrebbe seguire e controllare il cantiere attualmente stato di stallo. Solo da un confronto congiunto, partecipato e trasparente di tutti gli attori in causa possiamo dare risposte esaurienti a una collettività disorientata e ferita da mancanza di certezze.

Chiederemo pertanto - conclude - una commissione speciale così come previsto dal regolamento comunale con lo scopo di seguire tutti gli aggiornamenti relativi alla viabilità di Petrazzi e al proseguimento e completamento dell’ultimo tratto della nuova 429. Tale organo, avrà un termine e conclusione lavori e la possibilità di essere supportato, in forma di audizione, da soggetti esterni all’amministrazione comunale pubblici e privati con il coinvolgimento attivo e trasparente di maggioranza e opposizione e con lo scopo congiunto di individuare eventuali soluzioni e una più efficace e corretta informazione verso la cittadinanza".

Fonte: Susi Giglioli, Lega Castelfiorentino

