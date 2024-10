Piu Certaldo: "I certaldesi non devono perdere la capacità di indignarsi"

Le elezioni amministrative hanno relegato Certaldo ai margini dell'impero, un territorio già fortemente segnato da anni di malgoverno. Il sindaco Campatelli risulta il meno votato del circondario, la giunta partorita dopo ben 14 giorni, una gestazione lunghissima. Il consigliere Orsi che si dimette, AVS che nel primo consiglio utile si distacca dalla maggioranza, regalando a Campatelli il triste primato di “sindaco di minoranza” probabilmente l'unico nella storia italiana.

Le dimissioni del Vice Sindaco Masini e l’avvicendamento con Francesco Betti, che non porta risorse nuove, ma rappresenta il trapassato politico, non sanerà le difficoltà della debole giunta Campatelli.

Una giunta che per adesso si è impegnata solo, si fa per dire, a dare fondo alle risorse ereditate dalla precedente amministrazione per dare seguito ai cantieri, dimenticando che il territorio è vasto e necessita tutto delle medesime attenzioni.

Tra una toppa di catrame nero che compare nella splendida cornice di Certaldo Alto, opere d'arte deturpate, canali di scolo colmi di piante, fognature che non funzionano, salta la programmazione dei lavori pubblici messa a terra da Cucini e vengono procrastinati lavori importanti, come la manutenzione di Palazzo Pretorio, la nuova passerella pedonale sul torrente Agliena ed il completamento dei percorsi ciclabili, solo per citarne alcuni.

Nel frattempo nessuno si occupa dei problemi veri dei certaldesi, la vaibilità, con le criticità di questi giorni risulta essere il vero problema del comune; 45 minuti per raggiungere Castelfiorentino non possono più essere tollerati.

Infrastrutture di collegamento ridotte ai minimi termini, mancanza di viabilità alternativa e l'eterno cantiere della 429 bis che ancora non pare voglia volgere al completamento. Senza dimenticare i problemi avuti con le gallerie pochi giorni dopo l'innaugurazione, i giunti sostituiti pre-tempo, l'asfalto tra Certaldo e Poggibonsi pare essere reduce di un bombardamento, questi sono e restano i segni tangibili del fallimento della politica.

Certaldesi fino a quando sarete disposti a sopportare tutto questo ? Per le regionali tornerà Giani a farsi fotografare con i sindaci ed a fare merenda, diamogli un segnale, facciamoci sentire.

Lista Civica Piu Certaldo

